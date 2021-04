Willkommen auf Atropos: Returnal präsentiert seinen actionreichen Launchtrailer

Morgen erscheint endlich Returnal für PlayStation 5 und damit mal wieder ein Spiel, das ihr tatsächlich auch nur auf PlayStation 5 genießen könnt. Entwickler Housemarque war bisher bekannt für gelungene Shoot’em Ups wie Resogun, Nex Machina oder Matterfall. Mit Returnal wagt man sich in 3D-Welten vor.

Ganz allgemein bleibt Entwickler Housemarque trotz neuem Ansatz seinen Wurzeln aus beliebten Shoot ’em ups treu. Genau genommen finden sich diese Wurzeln auf spielerische Weise auch in Returnal wieder. Das seht ihr auch im heutigen Launchtrailer, der allerdings nur wenige Gameplay-Szenen bietet. Der Launchtrailer legt natürlich etwas mehr Wert auf Sequenzen, Story und Atmosphäre.

Wenn ihr mehr erfahren möchtet, findet ihr im PlayStation Blog einen aktuellen Beitrag.

Gefangen in einer Endlosschleife auf einem fremden Planeten

In Returnal übernimmt der Spieler die Rolle einer Astronautin, Selene, gestrandet am Rande der Galaxie. Sie befindet sich in einer Art Endlosschleife-Traum. Jedem Tod folgt eine Wiederbelebung, dabei verändern sich jedes Mal die Spielwelt und der Ablauf völlig.

Am 30. April wird Returnal für PlayStation 5 erscheinen. Ihr könnt euch Returnal bei Amazon vorbestellen*. Dort wartet auch ein digitaler Vorbestellerbonus.

Der Launchtrailer zu Returnal

Bildmaterial: Returnal, Sony, Housemarque