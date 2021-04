PlayStation 5 weltweit 7,8 Millionen Mal verkauft – besser als PS4 im Vergleichszeitraum

Im Rahmen der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen hat Sony PlayStation auch verkündet, dass sich die PlayStation 5 inzwischen weltweit über 7,8 Millionen Mal verkauft hat. Entgegen der Produktseiten vieler europäischer Online-Shops scheint die Konsole also tatsächlich zu existieren.

Die 7,8 Millionen hat man bis zum 31. März 2021 eingefahren, die Konsole ist seit November 2021 erhältlich. Die Vorhersage seitens Sony von 7,6 Millionen verkauften Geräten bis zum 31. März hat man damit übertroffen. An der Nachfrage lag es kaum – eher am Angebot. Auch noch über fünf Monate nach dem Verkaufsstart ist PlayStation 5 im Prinzip nicht frei erhältlich. Jedes verfügbare Kontingent ist in Sekundenschnelle ausverkauft.

Dabei steht die PS5 erstaunlicherweise in Sachen verkaufter Menge im Vergleichszeitraum mit der PS4 gleichauf. PlayStation 4 wurde im gleichen Zeitraum etwa 7,6 Millionen Mal verkauft. Apropos, auch die PS4 hat neue Gesamtverkaufszahlen erhalten. Im Schatten der PS5 steigen die weltweiten PS4-Verkäufe auf 115,9 Millionen Geräte.

Im vergangenen Quartal hat Sony also nur noch etwa 900.000 PS4 verkauft, im Weihnachtsquartal waren es noch 1,4 Millionen. Dass die PS4-Verkäufe zurückgehen, dürfte aber kaum verwundern.

PlayStation Plus mit weiterer Zunahme

Per 31. Dezember 2020 waren 47,4 Millionen PlayStation-Plus-Abos aktiv. Ende September 2020 waren es zum Vergleich 45,9 Millionen zahlende Abonnenten, am 31. Dezember 2019 erst 38,8 Millionen.

Zum 31. März 2021 meldet Sony nun 47,6 Millionen zahlende Abonnenten. Für PlayStation Plus geht es weiter steil nach oben, obwohl Sonys Konkurrenz mit dem Xbox Game Pass inzwischen ein für viele attraktiveres Abo-Modell fährt. Sony hat derzeit kaum einen Grund, Kohlen nachzulegen. Es läuft.

