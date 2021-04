Auf Spurensuche: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town eröffnet die Akte Olivingen

Ab sofort sind die ersten Inhalte des Erweiterungs-Passes zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town auch in Europa erhältlich. Marvelous stellt die Inhalte aus diesem Anlass noch einmal vor und zeigt uns den kompletten Fahrplan für den Season-Pass, der 19,99 Euro kostet.

Der erste DLC fügt dem Spiel Tierkleidung mit Hunde- und Katzenthematik für die ProtagonistInnen und mögliche EhepartnerInnen sowie ein brandneues Nebenszenario hinzu. Im neuen Szenario begebt ihr euch auf Spurensuche!

Die Akte Olivingen lässt den Spieler im Gespann mit Mikey und Cindy mysteriöse Geschehnisse in Olivingen aufdecken. Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, braucht ein Detektiv auch die passende Kleidung. Das Nebenszenario Die Akte Olivingen bringt daher das passende Outfit namens „Mystery Costume“ mit.

Weitere Inhalte werden bis August 2021 folgen. Dazu zählen neue Outfits, Nebenszenarien und Heiratskandidaten. Untenstehend findet ihr eine Übersicht zu den kommenden Inhalten. In den Klammern befinden sich die englischen Namen der Produktpakete, unter denen sie laut Marvelous im Nintendo eShop zu finden sind:

Teil 2 – Mai 2021

Erweiterungspaket: Windsee (Windswept Falls Expansion Pack): Spieler erhalten Zugang zu einem neuen, wohltuenden Gebiet, welches vier Charaktere (darunter zwei Heiratskandidaten) aus vorherigen Story-of-Seasons-Spielen für Nintendo 3DS beherbergt.

Teil 3 – Juni 2021

Schuluniformen (School Uniforms): Dieses Set enthält Schuluniformen für Protagonisten und mögliche Ehepartner.

Erweiterungspaket: Terrakotta-Oase (Terracotta Oasis Expansion Pack): Spieler erhalten Zugang zu einem neuen, exotischen Gebiet, welches vier Charaktere (darunter zwei Heiratskandidaten) aus vorherigen Story-of-Seasons-Spielen für Nintendo 3DS beherbergt.

Teil 4 – Juli 2021

Yukata-Set (Yukata Set): Dieses Set enthält elegante Yukata-Outfits für Protagonisten und mögliche Ehepartner.

Nebenszenario „Der legendäre Gnomtanz“ (The Legendary Sprite Dance): Das Dorf der Erdgnome ist lebendiger denn je! Nun sind die Erdgnome entschlossen, ihren legendären Tanz wieder aufleben zu lassen und ein Fest zu veranstalten… mit oder ohne der Erlaubnis des Chefgnoms!

Teil 5 – August 2021

Erweiterungspaket: Zwielichtinsel (Twilight Isle Expansion): Spieler segeln in diesem Erweiterungspaket zu einer in Dämmerlicht getauchten Insel, welche vier Charaktere aus Story of Seasons: Trio of Towns (darunter zwei Heiratskandidaten) beherbergt.

Am Ende steht die Liebe

Euch erwarten viele Abenteuer (und viel Arbeit) im neuen Story of Seasons. Am Ende steht aber natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erschien am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Unseren Test findet ihr hier.

Season-Pass Teil 2 aus Japan

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games