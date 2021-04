Lernt Steph und Alex aus Life is Strange: True Colors näher kennen

Die Ankündigung von Life is Strange: True Colors vor einigen Wochen war natürlich ein offenes Geheimnis, trotzdem haben sich viele Fans des Erstlings sehr darüber gefreut.

Wenn ihr mehr über Life is Strange: True Colors erfahren wollt, dann bieten sich zwei neue Trailer zum Spiel an. In klassischen Charakter-Videos hat Square Enix nun Alex Chen und Steph vor. Steph, die kennt ihr natürlich. Zumindest, wenn ihr Before the Storm gespielt habt.

Aber zu viel verraten wir mal lieber nicht.

Die Kraft der Empathie

Alex verfügt auch in True Colors wieder über eine außergewöhnliche Fähigkeit. Ihre Kraft ist eine enorme Empathie, die sich ihr auch visuell äußert. Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit zu erfahren – und dunkle Geheimnisse aufzudecken, die in der Kleinstadt Haven Springs versteckt liegen.

Life is Strange: True Colors wird am 10. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, PCs (Steam und Windows Store) und für Google Stadia erscheinen. Bei Amazon könnt ihr die Handelsversion schon vorbestellen*.

Triff Alex:

Triff Steph:

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games