Deshalb wird Tales of Arise keinen Mehrspieler-Modus mehr bieten

Die Tales-of-Serie ist nun schon etwa 25 Jahre alt und lange Zeit gehörte ein Feature dazu, das längst nicht alle SpielerInnen nutzten: Der Mehrspielermodus. Nicht wenige Tales-of-SpielerInnen werden vielleicht gar nicht gewusst haben, dass viele Spiele im Kampf mit Freunden absolviert werden können. Das Mehrspieler-Feature war seit jeher nicht besonders prominent, aber unter denen, die es nutzten, sehr beliebt.

Vorbestellbar: Tales of Arise – Collector’s Edition* bei Amazon

Und denjenigen ist natürlich auch aufgefallen, dass Tales of Arise keinen solchen Mehrspieler-Modus bietet. Bandai Namco hat daraus keine große Sache gemacht, denn man spricht natürlich nicht über das, was ein Spiel nicht zu bieten hat. IGN und Famitsu fragten aber nach, was mit dem Mehrspieler-Modus passiert ist.

Fans sollen die Geschichte des Spiels genießen

Demnach sei Tales of Arise eine Einzelspielererfahrung und ein Mehrspieler-Modus sei nicht geplant. Laut Producer Yusuke Tomizawa sollen Fans die Geschichte des Spiels genießen, darauf liegt der Fokus.

Um die fehlende Mehrspieler-Komponente zu kompensieren, habe man aber das Kampfsystem entsprechend überarbeitet, erklärt Producer Yusuke Tomizawa. Das Kampfsystem sei mehr denn je auf das kooperative Spiel mit den anderen Charakteren ausgelegt.

Besonders das neue „Boost Strike“-Feature ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Damit kann man kraftvolle Angriffe und Artes der Charaktere zu Kombos aneinanderreihen und sich mit der Gruppe abstimmen. Tomizawa vergleicht die Energie dieser Angriffe mit den Mystic Artes aus alten Spielen.

Kampfsystem dafür auf kooperative Angriffe ausgelegt

Natürlich müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, damit Charaktere gemeinsam Boost Strikes vollführen. Und je nach teilnehmenden Charakteren gibt es auch unterschiedliche Boost Strikes.

Einen solchen Boost Strike seht ihr im Video unten gleich zu Beginn. Hier vollführen Rinwell und Law einen solchen Angriff. Das zweite Video zeigt euch Alphen bei einer Kombo und Shionne mit einem Mystic Arte.

Tales of Arise erzählt die Geschichte von Dahna, das seit über 300 Jahren vom Planeten Rena beherrscht wird. In der Hauptrolle stehen Alphen und Shionne, zwei Personen aus diesen unterschiedlichen Welten, die durch ihr Streben vereint sind. Können sie das Schicksal der Welt verändert?

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 hierzulande.

Boost Strike, Kombos und Mystic Artes

via IGN, Dualshockers, Famitsu, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco