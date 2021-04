Ni no Kuni: Cross Worlds zeigt sich im Story-Trailer von seiner schönsten Seite

Ni no Kuni: Cross Worlds hört einfach nicht auf, schön auszusehen. Level-5 und Netmarble (u. a. Lineage II Revolution) haben heute einen neuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht, das allerdings nur für Mobilgeräte erscheinen wird.

Die Vorabregistrierung zum Mobile-MMORPG hat bereits begonnen. Konkret ist dies in Japan, Südkorea und Taiwan möglich. Im App Store und bei Google Play könnt ihr Ni no Kuni: Cross Worlds finden. Ob es auch eine lokalisierte Version geben wird, steht noch in den Sternen.

Ni no Kuni: Cross Worlds – die zwei Welten

Ihr seid Beta-TesterInnen für das Virtual-Reality-Spiel „Soul Divers“. Im Laufe des Spiels bemerkt ihr, dass die Welt des Spiels real ist. Nachdem ihr auf eine mysteriöse Frau namens Rania trefft, erfahrt ihr von eurer Mission. Um diese zu erfüllen, gilt es sich mächtigen Feinden zu stellen und das Königreich wieder aufzubauen. Ist es möglich, die beiden verbundenen Welten vor dem Ruin zu retten?

So spielt sich „Cross Worlds“

Kämpfe finden in einem Hack-and-Slash-System in Echtzeit statt. Bei den insgesamt fünf Charakterklassen handelt es sich um Witch, Swordman, Rogue, Engineer und Destroyer. Spieler können die Hauptquests, weitere Aufträge, Dungeons, Labyrinthe, Bosse, die Verteidigung des Königreichs und Expeditionen mit Vertrauten angehen.

via Gematsu, Bildmaterial: Ni no Kuni: Cross Worlds, Level-5, Netmarble