Das war … Kalenderwoche 50/2024

Bei The Game Awards 2024 gab es viel zu sehen, aber das war längst nicht alles diese Woche. So gab es Wirbel bei Nintendo und weitere Entlassungen. Ganz zum Schluss haben wir dann noch ein Review für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das letzte große Gaming-Highlight fand mit The Game Awards 2024 statt. Natürlich gab es im Vorfeld schon viel Hype, die Show lieferte schließlich auch ordentlich ab. Hier findet ihr das Wichtigste in alphabetischer Auflistung:

Auch PQube Games hielt ein Showcase mit dem Line-up für das nächste Jahr ab:

Wegen den Nintendo-Richtlinien hat Idea Factory International die Switch-Veröffentlichung im Westen von gleich vier Spielen abgesagt. Neben der Trilogie von Hyperdimension Neptunia ist auch Death end re;Quest: Code Z betroffen.

Weitere schlechte Nachrichten erreichten uns ebenfalls von Deck Nine Games. Der Entwickler von Life is Strange: Double Exposure (PS5, Switch, Xbox Series, PC) baut schon zum zweiten Mal Stellen ab.

Ein neues Update zu Final Fantasy VII Remake (PS5, PC) wurde ebenfalls noch veröffentlicht. Damit wird es möglich, das Spiel schneller durchzuspielen.

Weitere Neuankündigungen der letzten Tage gab es ebenfalls, beispielsweise Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Des Weiteren sahen wir erstmals das Mystery-Adventure Sofia in Exchange for Lies (PC) und das Zeitreise-Abenteuer-RPG RE:Choice (PC). Für Aufsehen sorgte außerdem The Talos Principle: Reawakened (PS5, Xbox Series, PC), wobei immerhin ein neues Kapitel geboten wird.

Gleich mehrere Spiele erhielten in den letzten Tagen ihren Veröffentlichungstermin. Im Februar kommen wir in den Genuss von OMEGA 6: The Triangle Stars (Switch, PC), wohingegen im April Star Overdrive (Switch) (Link) sowie All in Abyss: Judge the Fake (PS5, Switch, PC) (Link) erscheinen sollen. Im Netzwerk-Test ist derzeit SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC), die Gameplay-Features gabs auch im ausführlichen Trailer. Mit Star Resonance (PC, Mobil) erhält Blue Protocol eine zweite Chance, zudem konnten wir zu Final Fantasy XIV Mobile (Mobil) erste Eindrücke gewinnen. Weswegen der Titelheld in Donkey Kong Country Returns HD (Switch) ein Fass aufmacht, seht ihr hier.

Mit Hubert zeigte sich schon der nächste Charakter aus Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Bereits im Januar könnt ihr in Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil) reinschnuppern. Weitere Japan-Bezüge legte Shadow of the Road (PC) offen und Kemono Teatime (PC) schenkt den Tee etwas später aus. In der nächsten Woche geht zudem ein Update zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) an den Start. Fleißig weitere Spiele wurden für Nintendo Switch Online verfügbar.

Damit sind wir schon beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. In Fairy Tail 2 (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) kann das Echtzeitkampfsystems überzeugen, auf der negativen Seite gibt es Lücken in der Handlung. Wer die Geschichte schon kennt, darf als Fan jedoch zugreifen.