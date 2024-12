Zelda auf dem Hoverboard und mit Sci-Fi-Twist: Star Overdrive hat einen konkreten Termin

Das Indie-Open-World-Action-Adventure Star Overdrive hat nun einen konkreten Termin. Wie Publisher Dear Villagers und Entwickler Caracal Games bekannt gaben, erscheint der Titel am 10. April 2025 zunächst exklusiv für Nintendo Switch.

Star Overdrive kombiniert klassische Open-World-Elemente mit innovativer Hoverboard-Navigation und einem Sci-Fi-Twist. Entwickler Caracal sieht sich inspiriert vom emergenten Gameplay und der Freiheit von Zelda: Breath of the Wild, der man Tribut zollen will. Mit dem Hoverboard-Fahren gibt es aber eben eine ganz eigene Gameplay-Mechanik.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Abenteuer auf einem fremden Planeten, das durch ein rätselhaftes Notsignal ausgelöst wird. SpielerInnen erkunden dabei eine weitläufige Alienwelt, die sich in vier verschiedene Biome gliedert – von glühenden Wüsten bis hin zu riesigen Wassergebieten. Jedes Biom stellt neue Herausforderungen und bietet Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Während der Reise stoßen SpielerInnen auf Überreste einer uralten Zivilisation und versuchen, das Geheimnis hinter dem Signal zu entschlüsseln.

Das Gameplay von Star Overdrive setzt auf physikbasierte Mechaniken und ein einzigartiges Kampfsystem, das Nahkampfangriffe mit den Spezialfähigkeiten des Hoverboards kombiniert. Kreativität und Geschick sind gefragt, um Gegner zu überwinden, Rätsel zu lösen und die Gesetze der Physik zu manipulieren. Besonders die Hoverboard-Mechanik sticht hervor: SpielerInnen können Geschwindigkeit, Steuerung und Schwerkraft individuell anpassen, um sich an verschiedene Herausforderungen anzupassen.

Die Entwickler von Caracal Games zeigen sich stolz auf das Projekt, das sie als Hommage an Breath of the Wild beschreiben. „Als große Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild haben wir unser Bestes gegeben, um das, was wir daran geliebt haben, einzufangen und es zu unserem eigenen zu machen. Wir hoffen wirklich, dass andere Fans unsere Bemühungen zu schätzen wissen und unterstützen werden“, sagte Tommaso von Caracal Games.

Star Overdrive wurde erstmals im Nintendo Direct im August 2024 präsentiert und wurde dort zeitexklusiv genannt. Eine spätere Veröffentlichung für weitere Konsolen und PCs ist also ziemlich wahrscheinlich.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Star Overdrive, Dear Villagers, Caracal Games