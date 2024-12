Dicke Überraschung: Elden Ring Nightreign kommt – das Multiplayer-Koop-Spiel erscheint 2025

Hat denn Hidetaka Miyazaki nicht gerade erst gesagt, ein neues Elden Ring soll es erstmal nicht geben? Nein, er sagte, man ziehe kein „Elden Ring 2“ in Betracht. Heute Nacht kündigte man bei The Game Awards 2024 hingegen Elden Ring Nightreign an. Dicke Überraschung!

Es handelt sich um ein neues, eigenständiges Spiel im Universum von Elden Ring. Das Multiplayer-Koop-Action-Survival-Spiel soll 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam erscheinen. Was erwartet euch konkret?

In Elden Ring Nightreign kämpfen bis zu drei Spieler gemeinsam – oder allein für besonders wagemutige Abenteurer – gegen Horden von Gegnern und mächtige Bosse, während sie die Welt von Limveld durchqueren. Die Spielenden haben dabei das Ziel, drei Tag-Nacht-Zyklen zu überleben und letztlich den Nightlord, den Hauptgegner des Spiels, zu besiegen. Jede Nacht bringt neue Herausforderungen, da die Welt durch die Night’s Tide stetig gefährlicher wird und sich die Karte dynamisch verkleinert.

Zurück zur Tafelrundfeste

SpielerInnen kehren zurück zu der Tafelrundfeste und können aus acht verschiedenen Charakteren mit individuellen Fähigkeiten und Ultimates wählen. Diese Nightfarer bieten durch die Kombination ihrer Fertigkeiten vielfältige taktische Möglichkeiten, die sich besonders im Koop entfalten.

Gelingt eine Runde nicht, ist der Fortschritt nicht verloren: Mit gesammelten Relikten können die Charaktere aufgewertet und individuell angepasst werden. Zudem verändern sich Gegner, Belohnungen und die Karte bei jedem Durchlauf.

An zentralen Orten der Gnade können gesammelte Runen und Ressourcen genutzt werden, um die Charaktere weiterzuentwickeln und neue Kräfte freizuschalten. Besondere Belohnungen winken für mutige Spielende, die stärkere Gegner und gefährlichere Gebiete meistern. Diese Fortschritte sind essenziell, um die Geschichte der Helden und die dunklen Geheimnisse des Nightlords aufzudecken.

Neben den herausfordernden Kämpfen und Erkundungen bietet das Spiel offensichtlich eine kompaktere und auf Action fokussierte Erfahrung im Vergleich zum Hauptspiel. Mit seiner dynamischen Welt und dem kooperativen Gameplay dürfe sich Elden Ring Nightreign spielerisch deutlich von Elden Ring, aber auch bisherigen FromSoftware-Titeln abheben.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Elden Ring: Nightreign, FromSoftware, Bandai Namco