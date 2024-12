Ein weiteres Spiel der Xbox Game Studios erscheint gleich zum Launch für PlayStation 5

Vor über drei Jahren wurde The Outer Worlds 2 angekündigt. Mit einem selbstironischen ersten Trailer, der sich darüber lustig machte, dass man das Spiel ankündigte, obwohl man noch nichts zu zeigen hatte.

Im Dezember 2024 ist die Lage eine andere. Bei The Game Awards 2024 präsentierte Obsidian Entertainment einen ersten Gameplay-Trailer zum kommenden RPG. Auch diesmal humorvoll. Man macht sich mit The Outer Worlds 2 über Sequels lustig.

Ganz ernst und trocken: The Outer Worlds 2 erscheint auch für PlayStation 5. Die PS5-Version ist neu und führt die eingeschlagene Richtung der Xbox Game Studios weiter. Nicht ganz so aufsehenerregend wie die bald folgende PS5-Version von Indiana Jones und der Große Kreis, aber immerhin handelt es sich hier um das neue Obsidian-RPG, den Machern von Pillars of Eternity und Fallout: New Vegas, die im Februar das neue Avowed veröffentlichen. Das allerdings bislang nur für PCs und Xbox Series.

Das erwartet euch mit The Outer Worlds 2

Der Sci-Fi-RPG-Nachfolger entführt SpielerInnen in die brandneue Kolonie Arcadia und verspricht ein noch größeres und unvorhersehbareres Abenteuer. Arcadia dient als Schauplatz einer Handlung, in der galaktische Risse die Stabilität der gesamten Kolonie – und des Universums – bedrohen.

SpielerInnen übernehmen die Rolle eines Agenten der Earth Directorate, dessen Aufgabe es ist, die Quelle dieser gefährlichen Anomalien aufzuspüren. Dabei bleibt es der Obsidian-Tradition treu: Entscheidungen stehen im Mittelpunkt. Wie ihr mit den Rissen umgeht und welche Allianzen ihr schmiedet, beeinflusst maßgeblich den Verlauf des Spiels.

Wie schon der Vorgänger bietet The Outer Worlds 2 tiefgehende Rollenspielmechaniken. Von Fähigkeitspunkten und Skillchecks in Dialogen bis hin zur Möglichkeit, bewusst Schwächen im eigenen Charakter zu gestalten, bleibt das Spiel dem humorvollen, aber konsequenten „RPG-mit-RPG-Elementen“-Ansatz treu.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment