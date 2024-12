Eine strahlende Zukunft: New Virtua Fighter enthüllt – und alle Infos aus der VF Direct

Ein neues „Virtua Fighter“ war schon längere Zeit eine gern gesehene Zutat in der Gerüchteküche. Dann schließlich hatte ein SEGA-Vertreter die Entwicklung sogar in einem Interview bestätigt, allerdings ohne konkret zu werden. Fraglich war denn: Wird es wirklich Virtua Fighter 6 oder erstmal nur eine Neuauflage?

Ende November hat SEGA dann Virtua Fighter 5 R.E.V.O. für PC-Steam angekündigt, das diesen Winter erscheinen wird. Damit waren die Messen erstmal gelesen. Die Hoffnung keimte trotzdem, schließlich holt SEGA derzeit alles zurück an die Oberfläche, was der Marken-Keller hergibt. Und siehe da. Bei The Game Awards kündigte man in der Nacht ein brandneues Virtua Fighter an.

Allein: Der Teaser-Trailer bei der Show war nicht sehr ergiebig. Glücklicherweise ließ SEGA gleich die VF Direct 2024 folgen. Es handele sich um ein „komplett neues Virtua Fighter“ und es sei das erste Mal seit 2006, dass das Originalteam wieder an einem Spiel arbeite. Um die Zukunft von Virtua Fighter zu feiern, hat man auch das Franchise-Logo überarbeitet.

Entwickelt wird das Spiel von Ryu Ga Gotoku – nach Project Century das zweite neue Spiel der Yakuza-Macher bei The Game Awards 2024. Bei VF Direct kommt Producer Riichiro Yamada zu Wort, der versichert, dass man ganz grundlegend an die Fortsetzung herangegangen sei. Die erste Frage, die er sich stellte: Was genau ist Virtua Fighter? Seine Antworten waren: Innovation und Wirklichkeit.

Es wäre keine VF Direct, wenn es nur um ein Spiel gehen würde. Seiji Aoki wird als Producer des „Legacy Virtua Fighter Projects“ vorgestellt. Er kümmert sich um Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Ver. 2.0, will die Tournament-Szene aufleben lassen und mehr. Es folgen Einblicke zu Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Eine strahlende Zukunft für Fans

Seiji Aoki stellte außerdem einen Discord-Server vor, der als zentrale Community dienen soll. Den 30. Geburstag feiert man außerdem mit zwei Sammlereditionen: Bei Limited Run Games erscheint die Virtua Fighter 2 Classic Edition und die Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Collector’s Edition.

Anschließend kam Ryu-Ga-Gotoku-Chef Masayoshi Yokoyama zu Wort und erklärte, man arbeite schon einige Jahre gemeinsam mit den Virtua-Fighter-Entwicklern am Spiel. Die Reihe habe auch Ryu Ga Gotoku beeinflusst man dürfe sie nicht verlieren. Man sei stolz, diese Gegelenheit zu bekommen.

Fans von Virtua Fighter dürfen sich offensichtlich auf eine ereignisreiche Zukunft freuen. Dazu nimmt man zum Ende der VF Direct auch Gratulationen entgegen, unter anderem von Prinz Faisal bin Bandar bin Sultan Al-Saud, Chairman of Saudi eSports Federation. Nun ja. Die Gratulation von Schöpfer Yu Suzuki am Ende dürfte rührender sein.

Der Teaser-Trailer:

Die VF Direct:

Bildmaterial: New Virtua Fighter, SEGA, Ryu Ga Gotoku