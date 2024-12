Mächtiges Update: Palworld wird noch 2024 um „Feybreak“ erweitert und das erwartet euch

Das Open-World-Survival- und Monster-Sammelspiel Palworld von Pocketpair wird noch in diesem Jahr mit einem großen Update erweitert. Wie der Entwickler bei The Game Awards 2024 ankündigte, erscheint das Update mit dem Titel Palworld: Feybreak am 23. Dezember 2024.

Mit der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der bereits einen ersten Blick auf die Neuerungen gewährt. Bereits vorab hatte Pocketpair verraten, dass das Highlight des Updates eine neue Insel ist, die sechsmal größer sein soll als die zuletzt hinzugefügte Insel Sakurajima.

Diese neue Region, die sich als die bisher gefährlichste in Palworld präsentiert, wird von einem mächtigen Fraktionsführer und neuen, herausfordernden Pals bewohnt. Neben der Insel werden weitere Inhalte erwartet, über die Pocketpair in den Wochen bis zur Veröffentlichung auf den offiziellen Kanälen informiert.

Neueinsteiger haben vor Weihnachten die Chance, das Spiel bei Steam mit einem Rabatt von 25 Prozent zu kaufen. Seit Januar 2024 befindet sich Palworld im Early-Access und wird regelmäßig mit neuen Inhalten und Verbesserungen versorgt. Wie zuletzt berichtet, sorgte ein jüngster Patch bei Fans allerdings für Diskussionen.

Die Änderung, dass Pals immer in der Nähe des Spielers erscheinen, anstatt an den gewählten Positionen, stieß auf Kritik und wurde in sozialen Medien wie Reddit heftig diskutiert. Gerüchten zufolge könnte diese Anpassung mit einer rechtlichen Auseinandersetzung zwischen Nintendo und Pocketpair zusammenhängen, offizielle Bestätigungen dafür gibt es aber nicht.

Mit „Feybreak“ steht jetzt aber erstmal ein vielversprechendes, umfangreiches Update bevor, das Palworld weiter bereichern soll. Für 2025 wurde außerdem eine aufregende Zusammenarbeit mit dem Indie-Hit Terraria angekündigt, das weltweit über 60 Millionen Mal verkauft wurde. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair