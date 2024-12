Neue Details: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 erscheint 2025

SEGA hat offiziell die Veröffentlichung von Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 für das Jahr 2025 auch im Westen angekündigt. Das neue Arena-Kampfspiel aus dem Hause CyberConnect2 basiert auf der beliebten Anime- und Manga-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba und wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Steam und die „Nintendo-Switch-Gerätefamilie“ erscheinen. Eine interessante, sprachliche Feinheit, oder?

Mit dieser Ankündigung bestätigt SEGA die erste Vorberichte aus der japanischen Fachpresse. Bereits vor einigen Tagen hatte die Weekly Jump Details zum Spiel veröffentlicht. Auf der kommenden Jump Festa 2025, die vom 21. bis 22. Dezember in Japan stattfindet, wird das Spiel erstmals spielbar sein. Fans erwarten dort weitere Neuigkeiten und tiefergehende Einblicke. Einige neue Details gibt es aber schon heute.

Neuer Story-Modus und bekannte Charaktere

Der Story-Modus des neuen Spiels setzt die Handlung aus dem ersten Teil fort und deckt die beliebten Arcs „Vergnügungsviertel“, im „Schwertschmiede-Dorf“ und beim „Säulentraining“ ab. SpielerInnen schlüpfen erneut in die Rolle von Kamado Tanjirō und erleben die Kämpfe und Emotionen dieser spannenden Kapitel aus der Serie.

Im VS-Modus bietet The Hinokami Chronicles 2 eine deutlich erweiterte Charakterauswahl mit über 40 spielbaren Figuren. Neben allen Charakteren aus dem Vorgänger, einschließlich der nachträglich veröffentlichten Dämonen und der DLC-Figuren, kommen neue Kämpfer wie die Säulen Tokitō Muichirō und Kanroji Mitsuri hinzu.

Diese beiden Charaktere haben sich in ihren epischen Kämpfen gegen hochrangige Dämonen der Zwölf Dämonenmonde einen Platz im Spiel verdient. Auch die neun Säulen, der höchste Rang im Demon Slayer Corps, werden spielbar sein.

Der Vorgänger, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, erschien 2021 für PlayStation, Xbox und PC. Eine Umsetzung für Nintendo Switch folgte im Jahr 2022. Das Spiel war ein Erfolg und verkaufte weltweit über vier Millionen physische und digitale Exemplare, wie man heute auch bekannt gab.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, Sega, Aniplex, Cyberconnect2