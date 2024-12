Holy shit: Capcom kündigt OKAMI Sequel an und Hideki Kamiya ist Director

Dieser Moment sei für alle, die wie er selbst Games lieben, teaserte Geoff Keighley bei The Game Awards an. Es war nicht die „one last thing“-Ankündigung, aber der Teaser war trotzdem ziemlich großspurig. Dabei war das Ergebnis, gemessen am Gesamtmarkt, dann wohl doch eher nischig.

Wir freuen uns dafür umso mehr. Es ist vielleicht der eine von zwei „Holy Shit“-Momenten, die Jason Schreier versprach. Capcom hat mit einem einigermaßen nichtssagenden Video nämlich ein neues OKAMI angekündigt.

Das Spiel wird als „Okami Sequel“ geführt und von dem neuen (respektive erneut gegründeten) Studio Clovers unter der Leitung von Director Hideki Kamiya entwickelt. Kamiya hat 2023 PlatinumGames verlassen und über die Jahre immer wieder sein Interesse an Okami bekundet.

Die Pressemeldung ist ein wenig ausführlicher als der Trailer. Das neue Abenteuer wird erneut Amaterasu, die Sonnengöttin in Wolfsgestalt, in den Mittelpunkt rücken. Fans dürfen sich auf eine Fortsetzung des einzigartigen Stils und der herzergreifenden Geschichte freuen, die den ersten Teil so beliebt gemacht haben.

Okami, das 2006 erstmals veröffentlicht wurde, spielt in einer japanisch inspirierten Welt. Spielende übernehmen die Rolle von Amaterasu, die die Welt wieder zum Leben erwecken muss. Das Spiel wird bis heute für seinen unverwechselbaren Stil, seine emotionale Geschichte und seine innovativen Gameplay-Ideen gelobt.

Der erste Teaser:

