Überraschendes Update zu Final Fantasy VII Remake bringt neue Features zu nur einem Zweck

In dieser Woche hat Square Enix endlich angekündigt, dass Final Fantasy VII Rebirth für eine weitere Plattform erscheint. Die Plattform der Wahl war dabei keine Überraschung. Der zweite Teil der Remake-Trilogie erscheint für Steam und im Epic Games Store.

Doch jetzt hat Square Enix überraschend ein neues Update für Final Fantasy VII Remake an den Start gebracht. Die Aktualisierung steht sowohl für PS5-Version (Version 1.002) als auch für die PC-Versionen über Steam und den Epic Games Store (Version 1.004) bereit. Das Update bringt neue Funktionen, die das Spielerlebnis erweitern und erleichtern.

Die meisten Neuerungen erfüllen dabei genau einen Zweck: Fans können das Spiel (oder insbesondere die Story) schneller durchspielen. Im Hinblick auf NeukäuferInnen der PC-Version und die nahende Rebirth-Veröffentlichung wohl eine durchdachte Sache.

Neuer „Head Start“-Modus

Die größte Neuerung ist die Option „New Game – Head Start“ (deutsch: „mit Startvorteil“) – diese bietet Fans beim Start eines neuen Spiels eine deutlich aufgewertete Ausgangssituation. Wer diese Option wählt, beginnt das Abenteuer mit hochgelevelten Charakteren, optimierter Ausrüstung und einem gut gefüllten Inventar. Konkret starten alle Charaktere auf Level 45 und verfügen über Skill-Punkte, die diesem Level entsprechen.

Zusätzlich erhalten SpielerInnen mehrere auf das Maximum aufgewertete Materia, hochwertige Ausrüstungsgegenstände sowie Accessoires, die normalerweise erst im mittleren bis späten Verlauf des Spiels verfügbar sind. Außerdem wird das Spiel mit einem Startguthaben von 50.000 Gil erleichtert. Diese „Head Start“-Option ist sowohl für die Hauptgeschichte als auch für das zusätzliche Kapitel Episode INTERmission verfügbar.

Weitere nützliche Funktionen

Eine weitere nützliche Funktion ist die Möglichkeit, Zwischensequenzen in 1,5- oder 2-facher Geschwindigkeit abzuspielen, ohne sie komplett überspringen zu müssen. Das Feature ermöglicht es, Szenen schneller zu genießen, während man den Inhalt dennoch vollständig erleben kann. Diese Möglichkeit wurde mit einem Patch auch der PS5-Version von Final Fantasy VII Rebirth hinzugefügt.

Zusätzlich wurde für die Epic Games Store-Version ein Detail angepasst: Die Spracheinstellungen des Spiels orientieren sich nun an den Voreinstellungen des Epic Games Launchers anstelle des Nutzerprofils.

Final Fantasy VII Remake hat sich weltweit über 7 Millionen Mal verkauft. Square Enix würde gern sehen, dass auch Final Fantasy VII Rebirth diese Zahlen erreicht. Doch das scheint noch ein weiter Weg – es gibt keine konkreten Zahlen bisher seitens Square Enix. Die PC-Version dürfte helfen.

via RPGsite, Square Enix, Steam, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO