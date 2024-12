Mit ihrem neuen Spiel wollen die „It Takes Two“-Macher die Koop-Grenzen weiter verschieben

Während der diesjährigen The Game Awards 2024 haben Hazelight Studios und Electronic Arts das neue Koop-Action-Adventure Split Fiction vorgestellt. Entwickelt vom preisgekrönten Team hinter It Takes Two, dem Spiel des Jahres 2021, verspricht Split Fiction, das Koop-Genre mit innovativem Splitscreen-Gameplay erneut neu zu verschieben.

SpielerInnen schlüpfen in die Rollen von Mio und Zoe, zwei Schriftstellerinnen, die zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Welten springen, um ihr kreatives Erbe zurückzugewinnen. Dabei steht die Entwicklung ihrer Freundschaft im Mittelpunkt der Geschichte.

„Bei Hazelight entwickeln wir seit 10 Jahren Koop-Spiele und mit jedem Spiel sprengen wir die Erwartungen der SpielerInnen an Action-Adventure-Koop-Spiele. Ich bin so stolz auf das, was wir mit Split Fiction erschaffen haben. Lasst mich euch sagen, Leute, das wird euch umhauen“, sagt Josef Fares, Gründer von Hazelight Studios.

Die Handlung dreht sich um Mio und Zoe, die sich durch eine Maschine in ihre eigenen Geschichten versetzen. Gefangen in den selbstgeschaffenen Fantasiewelten, müssen sie zusammenarbeiten, um eine Reihe verrückter Herausforderungen zu meistern. Dabei reichen die Aufgaben von Wettkämpfen mit einem Affen bis hin zu epischen Kämpfen gegen ein böses Kätzchen. Das Gameplay kombiniert Sci-Fi- und Fantasy-Mechaniken, Hoverboards, Schwerkraft-Bikes und sogar Sandhaie, um ein abwechslungsreiches und überraschendes Abenteuer zu bieten.

Besonders hervorzuheben ist die Rückkehr des Freunde-Passes, einer beliebten Funktion der Hazelight-Spiele, die es ermöglicht, Freunde kostenlos zum Mitspielen einzuladen. In Kombination mit Crossplay für PlayStation 5, Xbox Series und PCs wird es Koop-Fans leicht gemacht, gemeinsam zu spielen, unabhängig von der Plattform. Split Fiction erscheint am 6. März 2025.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Split Fiction, Hazelight Studios, Electronic Arts