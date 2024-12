Ninja Gaiden ist zurück: Ragebound will die legendäre NES-Trilogie aufgreifen

Dotemu hat mit Windjammers 2 und besonders Streets of Rage 4 bereits gezeigt, wie man alte Franchises wieder auf die große Bühne holt und gleichzeitig den Wurzeln treu bleibt. Bei The Game Awards durfte man überraschend einen neuen Eintrag zur „Ninja Gaiden“-Reihe vorstellen.

Dotemu, darüber hinaus bekannt für Turtles: Shredder’s Revenge, hat während der diesjährigen The Game Awards mit einem ersten Trailer den neuen Action-Plattformer Ninja Gaiden: Ragebound angekündigt. Entwickelt wird das Spiel von The Game Kitchen, den Machern der Blasphemous-Serie.

Ninja Gaiden: Ragebound wird im Sommer 2025 für PCs, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Das neue Abenteuer will die legendäre NES-Trilogie aufgreifen und bringt diese in ein modernes, frisches Gewand.

Die Geschichte setzt in Hayabusa Village ein, nachdem Ryu Hayabusa in die USA reist, um den Tod seines Vaters zu rächen. Während seiner Abwesenheit wird der Schleier zwischen der menschlichen und der dämonischen Welt zerrissen, was das Dorf vor eine tödliche Bedrohung stellt. Angeführt wird die neue Handlung von Kenji Mozu, einem jungen Ninja des Hayabusa-Clans, der sich dem Kampf gegen die dämonische Invasion stellt, um sein Zuhause zu verteidigen.

Herausforderndes Gameplay trifft auf pixelgenaue Plattform-Action

Ninja Gaiden: Ragebound bietet ein zugängliches Kampfsystem, das sowohl Neulinge als auch Veteranen ansprechen soll. Das Gameplay vereint die präzisen Plattform-Herausforderungen der Originalspiele mit moderner Technik, inklusive aufrüstbarer Fähigkeiten, optionaler Nebenmissionen und versteckter Sammelobjekte. Die actionreichen Kämpfe führen SpielerInnen durch tödliche Fallen, gefährliche Terrains und epische Boss-Gegner.

Die Optik des Spiels kombiniert detailreiche Pixel-Art mit modernen Effekten und präsentiert ein düsteres, von Dämonen bevölkertes Setting. Ergänzt wird dies durch einen dynamischen Soundtrack, der auch Beiträge von Gastkomponisten umfassen wird. Der erste Trailer ist eine Mischung aus Cinematic- und Gameplay-Szenen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Ninja Gaiden: Ragebound, Dotemu, The Game Kitchen