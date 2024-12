Tekken 8 heizt Spekulationen um Gast-Charakter an – Fans wünschen sich Tifa oder Kazuma Kiryu

Bandai Namco hat große Neuigkeiten für Tekken 8 angekündigt. Im Rahmen der diesjährigen The Game Awards, die am 12. Dezember 2024 stattfinden, wird der letzte neue Charakter des Year 1 Pass enthüllt.

Fans erwarten gespannt, wer den vierten und finalen Platz des DLC-Pakets einnimmt, während bereits Spekulationen über mögliche „Gast“-Charaktere in vollem Gange sind. Neben dieser Enthüllung steht ein umfangreiches Winter-Update für das Spiel an. Außerdem folgt die zweite Season – na klar.

Das Winter-Update bringt eine erweiterte Fotomodus-Funktion, zusätzliche Anpassungsslots, Tekken-Fan-Art im Spiel, angepasste Charaktere im Hauptmenü und den 30th Anniversary Fight Pass. Die zweite Season wird neue Moves für alle Kämpfer, sowie weitere System- und Balance-Updates bieten. Darüber hinaus wurde die Rückkehr der Tekken World Tour für 2025 bestätigt.

Spekulationen um finalen DLC-Charakter

Die Ankündigung des letzten „Year 1 Pass“-Charakters hat die Fantasie der Community angeregt. Viele hoffen auf einen prominenten Gastcharakter, ähnlich wie Noctis aus Final Fantasy XV in Tekken 7 einst. Besonders heiß gehandelt werden derzeit Majima oder Kiryu aus der Yakuza-Reihe, sowie Tifa Lockhart aus Final Fantasy VII.

Tifa ist ein besonders beliebter Kandidat, gab es doch schon zahlreiche Spekulationen und sogar Statements der Entwickler zu ihrem potenziellen Auftritt. Bereits bei der Taipei Game Show im Februar 2024 standen beide Spiele (zufällig gemeinsam) im Rampenlicht.

Fans forderten daraufhin vehement Tifas Einbindung in Tekken 8. Damals kommentierte Final-Fantasy-Produzent Yoshinori Kitase vage, dass man die Begeisterung der Fans bemerkt habe, ließ aber eine Bestätigung offen. Katsuhiro Harada, der Producer von Tekken, deutete damals an, dass der DLC-Plan zu diesem Zeitpunkt noch flexibel sei und man die Wünsche der Fans beobachtet.

Ein weiteres Argument für Tifa ist sicherlich die Aufmerksamkeit, die Final Fantasy VII Rebirth bei den diesjährigen The Game Awards erwartet. Das Spiel ist nicht nur als „Spiel des Jahres“ nominiert, sondern für insgesamt sieben Awards. Ein Tifa-DLC wäre gewiss eine kluge Synergie, Tekken 8 könnte von der großen Bühne profitieren.

Gastcharaktere in Tekken: Eine Tradition

Bandai Namco hat in der Vergangenheit mehrfach prominente Gastcharaktere in die Tekken-Serie integriert. Neben Noctis aus Final Fantasy XV war unter anderem Akuma aus Street Fighter ein Highlight. Mit der Ankündigung eines Year 2 Pass und der Teaser-Präsenz von Anna Williams richten sich die Blicke der Community nun verstärkt auf die letzte Enthüllung für 2024. Ob es tatsächlich Tifa, Majima oder ein völlig unerwarteter Charakter wird, erfahren wir in der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember, wenn The Game Awards 2024 steigen.

Der neue Trailer:

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO