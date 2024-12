Final Fantasy XIV Mobile: Neuer Trailer zeigt erstmals die Kämpfe in der Mobile-Adaption

Square Enix und das Tencent-Studio LightSpeed Studios werden Final Fantasy XIV auf Mobilgeräte bringen. Was lange durch die Gerüchteküche geisterte, ist seit einigen Tagen offiziell. Seitdem fragen sich Fans nicht nur, wie die Monetarisierung aussieht. Auch, wie das komplexe Kampfsystem wohl adaptiert wird, ist ein Thema.

Tencent hat jetzt einen neuen Trailer zu Final Fantasy XIV Mobile veröffentlicht, der erstmals die speziell für Touchscreens entwickelte Benutzeroberfläche des Spiels zeigt. Das über drei Minuten lange Video ist auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo einsehbar.

Die Anpassung des komplexen Interfaces von Final Fantasy XIV an mobile Geräte ist gewiss eine große Herausforderung, da jede Klasse über zahlreiche unterschiedliche Fähigkeiten verfügt. Im Trailer werden die neun Start-Jobs präsentiert, deren Aktionen über eine kreisförmige Hotbar in der rechten unteren Bildschirmecke gesteuert werden.

Neben einer zentralen Primäraktion für Kombos können SpielerInnen durch Fähigkeiten scrollen, während Abklingzeiten angezeigt werden. Lebenspunkte (HP) und Magiepunkte (MP) sind wie gewohnt am unteren Rand sichtbar.

Fans kritisieren, dass die Icons und Schriften erscheinen sehr klein, was die Präzision erschweren könnte. Bewegungen während des Kampfes und das Ausweichen vor Flächenangriffen werden im Trailer nicht gezeigt, was auf ein vereinfachtes Kampfsystem ohne Positionsangriffe hindeuten könnte. Lediglich Heiler wie Scholar und White Mage wechseln Ziele, was anscheinend durch direktes Antippen geschieht – eine Mechanik, die in hitzigen Kämpfen möglicherweise umständlich wird.

Die Animationen, besonders von Monk und Summoner, haben bei Fans dennoch Eindruck hinterlassen. Die originalgetreue Umsetzung der bekannten Kampfmechaniken zeigt, dass Final Fantasy XIV Mobile – die selbsternannte „mobile Schwester“ – den Charme des Originals bewahren möchte.

Ein Blick auf die mobile Adaption

Bereits bei der Ankündigung im November hatte Naoki Yoshida, Produzent des Hauptspiels, betont, dass es sich um eine Adaption des MMORPGs handeln soll, die mehr SpielerInnen Zugang zu Final Fantasy XIV ermöglicht. Dabei bleibt das Spiel „free-to-play“ und verzichtet laut Yoshida auf Gacha-Mechaniken. Dennoch sind Mikrotransaktionen zur Monetarisierung zu erwarten, deren Details bisher nicht bekannt sind.

Neben den Kämpfen können SpielerInnen die Welt von Hydaelyn und Eorzea erkunden, epische Primal-Kämpfe bestreiten und Freizeitaktivitäten wie Angeln oder Chocobo-Rennen genießen. Auch soziale Features und die Möglichkeit, ein eigenes Zuhause zu gestalten, sollen implementiert werden.

