Die Yokai-Farming-Sim Tales of Seikyu zeigt sich neuen Trailer und rückt immer näher

Die charmante Fantasy-Life-Sim Tales of Seikyu hat im Rahmen des Wholesome Snack Showcase einen neuen Trailer erhalten. Darüber hinaus konkretisierte man den Zeitraum für die Veröffentlichung: Das Spiel wird im Frühjahr 2025 im Early-Access auf Steam erscheinen.

Entwickelt von ACE Entertainment und veröffentlicht von Fireshine Games, den Machern hinter Core Keeper und Shadows of Doubt, möchte Tales of Seikyu die SpielerInnen in eine zauberhafte Welt voller Yokai und magischer Möglichkeiten einladen.

Im Spiel begebt ihr euch auf eine friedliche Insel im ländlichen Seikyu, um das Anwesen eurer Vorfahren wiederaufzubauen. Dabei könnt ihr nicht nur eure Farm bewirtschaften, sondern auch Möbel herstellen, Tiere großziehen und Mahlzeiten zubereiten. Euer Heim lässt sich individuell renovieren und dekorieren, während ihr die Umgebung erkundet und die Geheimnisse der Insel entdeckt.

Verwandlungen und soziale Interaktionen

Eine Besonderheit von Tales of Seikyu ist die Möglichkeit, sich in Yokai-Gestalten zu verwandeln. Als Crow Tengu könnt ihr durch die Lüfte gleiten, als Schleim tief in den Gewässern nach Schätzen tauchen und als Wildschwein das Ackerland eurer Farm bestellen. Diese Verwandlungen eröffnen neue Möglichkeiten bei der Pflege der Farm und der Erkundung der Welt.

Die Insel Seikyu bietet nicht nur saisonale Veränderungen, sondern auch lebendige Dorfbewohner, mit denen ihr interagieren könnt. Insgesamt gibt es 14 potenzielle Romantik-Partner, jeder mit eigener Persönlichkeit und individuellen Geschichten. Neben Quests und Festivals sorgen Mini-Spiele für zusätzliche Abwechslung. Zu Jahresbeginn sorgte das Spiel für Aufsehen, als es einen enorm erfolgreichen Kickstarter abschloss.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tales of Seikyu, ACE Entertainment, Fireshine Games