The First Berserker: Khazan präsentiert mit einem Cinematic-Trailer seinen konkreten Termin

Bei den The Game Awards 2024 wurde der konkrete Termin von The First Berserker: Khazan bekannt gegeben. Das Hardcore-Action-RPG von Nexon und Neople erscheint am 27. März 2025 für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series.

Zudem kündigte der brandneue Cinematic-Trailer, der in Zusammenarbeit mit den renommierten Russo Brothers entstanden ist, eine spielbare Demo an, die ab dem 16. Januar 2025 auf allen Plattformen verfügbar sein wird. Den Spielfortschritt könnt ihr anschließend übertragen.

Der Trailer, der während der The Game Awards gezeigt wurde, kombiniert die typischen dynamischen Actionszenen der Russo Brothers mit eindrucksvollen Kämpfen des Spiels und gewährt Einblicke in Khazans düstere Geschichte. Der Protagonist, Khazan, kämpft sich aus dem Exil in einer eisigen Tundra, gestärkt durch die Macht von Blade Phantom. Im Verlauf des Trailers nimmt er es mit der gefährlichen Dragonkin-Viper-Armee aus dem „Dungeon & Fighter“-Universum auf, bevor er einer mysteriösen Gestalt gegenübersteht.

Das Action-RPG, das eng mit der Welt von Dungeon Fighter Online verwoben ist, wurde von den Entwicklern als Hommage an das Original beschrieben, wobei es dessen herausfordernde Kämpfe und tiefes Gameplay auf eine neue Ebene hebt.

Den viel zitierten Soulslike-Vergleich mag man bei den Machern gar nicht so sehr. Man betonte, dass Khazan trotz seiner Ähnlichkeiten mit dem Genre nicht als Soulslike konzipiert ist. Stattdessen möchte das Spiel die Essenz von Dungeon Fighter Online in eine moderne 3D-Erfahrung übertragen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople