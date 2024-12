RE:Choice: Neues Zeitreise-RPG ist von Persona und Detroit: Become Human inspiriert

Das japanische Indie-Studio yukiarrr hat mit RE:Choice ein neues Zeitreise-Abenteuer-RPG angekündigt. Das Spiel, das von Persona und Detroit: Become Human inspiriert sein soll, erscheint zunächst für PC via Steam. Konsole-Versionen könnten folgen, sollten sich Publisher finden.

In RE:Choice übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über einen Protagonisten, der mit der einzigartigen Fähigkeit ausgestattet ist, in die Erinnerungen anderer einzutauchen. Diese Fähigkeit hat ihn zu einem Einzelgänger gemacht, da er von seiner Umwelt gefürchtet und gemieden wird.

Die Handlung nimmt jedoch eine Wendung, als er auf eine sprechende Ente (ja) trifft, mit der er eine Vorliebe für eine aufstrebende Streamerin teilt. Ihre gemeinsame Faszination wird jedoch durch eine düstere Entdeckung überschattet: Die Streamerin wird in naher Zukunft unter mysteriösen Umständen verschwinden. So weit, so gut.

Rettet die Streamerin

SpielerInnen erleben die zehn Tage vor dem Verschwinden der Streamerin und können diese Zeit nutzen, um Hinweise zu sammeln, Beziehungen zu anderen Charakteren aufzubauen oder durch die Erinnerungen anderer zu reisen. Die Entscheidungen, die in jedem Durchlauf getroffen werden, beeinflussen den Verlauf der Geschichte und eröffnen neue Wege in späteren Durchgängen. Das Spiel möchte so detektivisches Spürsinn mit RPG-Elementen und einem komplexen Zeitmechanik-System kombinieren.

Neben der Geschichte bietet RE:Choice actionreiche Kämpfe in einer „Welt der Erinnerungen“, die von mechanischen Monstern bevölkert wird. Im Gegensatz zur Persona-Serie, die auf Beschwörungen setzt, verwendet der Protagonist Waffen, um sich zu verteidigen. Dank Funktionen wie automatischem Zielsystem und einer Pause-Option bleibt das Kampfsystem jedoch auch für SpielerInnen zugänglich, die weniger auf Reflexe setzen möchten.

Trotz der großen Parallelen unter anderem zu Persona 5 Royal, dem Lieblingsspiel von yukiarrr, möchte RE:Choice ein eigenständiges Erlebnis sein, das seinen Schwerpunkt auf die Erkundung von Erinnerungen und die Untersuchung eines komplexen Mysteriums legt. Die Steam-Seite ist bereits online.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Automaton Media, Bildmaterial: RE:choice, Yukiarrr