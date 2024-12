Mit Onimusha: Way of the Sword ist eine über 20 Jahre alte Reihe zurück auf der Bildfläche

Ein neues Okami und ein neues Onimusha. Damit sind die meisten Bingo-Zettel für The Game Awards 2024 wohl hinfällig. Capcom hat während der Award-Show das neue Onimusha: Way of the Sword angekündigt.

Das Spiel soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC (via Steam) erscheinen. Die Ankündigung wurde von einem ersten Trailer begleitet, der einen Eindruck der düsteren Atmosphäre und intensiven Schwertkämpfe vermittelt.

Im Zentrum des Spiels steht ein Samurai, der mit dem mächtigen Oni-Gauntlet ausgestattet ist. Dieses mystische Artefakt verleiht ihm die Fähigkeit, gegen die Genma – bösartige Kreaturen aus der Unterwelt – zu kämpfen.

Onimusha: Way of the Sword spielt im historischen Kyoto der Edo-Zeit, das durch eine finstere Wolke namens „Malice“ verdorben wurde. Spielende erwarten blutige Kämpfe, mysteriöse Orte und eine packende Handlung in einer düsteren Fantasy-Welt. Ziel des Samurai ist es, seinen eigenen Grund zu kämpfen zu finden, während er sich durch gefährliche Prüfungen und tödliche Gegner arbeitet.

Die Onimusha-Reihe debütierte 2001 und ist bekannt für ihre dynamischen Schwertkämpfe und das „Issen“-Kontersystem, das zu den Markenzeichen der Serie gehört. Die Spiele verknüpfen historische Figuren und Ereignisse mit einer düsteren Fantasy-Erzählung, die Fans in ihren Bann zieht.

Anders als Okami war Onimusha in den letzten Jahren allerdings präsent. 2018 gab es mit Onimusha Warlords ein Remaster des Serienerstlings und nicht zuletzt die Netflix-Serie ließ erahnen, dass da noch mehr kommt. Die kürzliche Ankündigung von Onimusha VR: Shadow Team fand allerdings weniger Beachtung. Auf über 8,7 Millionen verkauften Einheiten der Serie blickt Capcom zurück.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom