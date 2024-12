Ein erster Blick auf The Witcher IV mit Ciri als Protagonistin der neuen Witcher-Saga

Bereits im Oktober 2022 gab CD Projekt RED seine Pläne bekannt, parallel an mehreren Witcher- und Cyberpunk-Projekten sowie einer neuen IP zu arbeiten. Dazu zählte auch Project Polaris – der Codename des neuen Hauptspiels der Witcher-Reihe.

Vor wenigen Tagen gab CD Projekt RED bekannt, dass das Spiel jetzt in seine „vollständige Produktionsphase“ eingetreten ist. Auf ein so umfangreiches Wiedersehen gleich zu The Game Awards hatten Fans vielleicht gehofft, aber wohl nicht gerechnet.

Bei The Game Awards in Los Angeles gab es mit einem sechsminütigen Cinematic-Trailer erstmals einen Blick auf The Witcher IV. Der Titel markiert den Beginn einer neuen Witcher-Saga und stellt Ciri, die Adoptivtochter von Geralt von Riva, als Protagonistin in den Mittelpunkt der Geschichte.

The Witcher IV wird als direkter Nachfolger des beliebten The Witcher 3: Wild Hunt entwickelt und soll das bisher ambitionierteste und fesselndste Open-World-RPG der Serie werden. Das Video zeigt Ciri bei einem Hexer-Auftrag in einem abgelegenen Dorf, das von einem monströsen Wesen heimgesucht wird. Dieses fordert rituelle Menschenopfer und hat die Dorfbewohner seit Generationen in Angst und Schrecken versetzt. Eine in sich abgeschlossene Witcher-Geschichte, betont die Pressemeldung.

Ciri als Protagonistin

Sebastian Kalemba, Game Director von The Witcher IV, erklärt: „Wir wussten schon lange, dass wir Ciri als Protagonistin des Spiels haben wollten. Es fühlt sich für uns einfach richtig an, und wir glauben, dass Ciri es verdient hat.“ Kalemba betonte außerdem, dass das Spiel tief in Ciris Entwicklung und die Bedeutung des Hexer-Daseins eintauchen werde.

Im Trailer wird Ciris Perspektive als Außenseiterin deutlich: Während die Dorfbewohner ein junges Mädchen als Opfer vorbereiten, greift Ciri ein und versucht, sowohl das Monster zu besiegen als auch die Dorfbewohner zu schützen. Dabei gerät sie jedoch in Konflikt mit deren Aberglauben und Vorurteilen, was ihr eine schmerzhafte Lektion über die verschiedenen „Formen von Monstern“ erteilt.

Technisch setzt der Trailer auf eine angepasste Version der Unreal Engine 5. Der Cinematic-Trailer wurde mit einer speziellen Custom-Build dieser Engine und einer noch unangekündigten NVIDIA GeForce RTX GPU erstellt. Unterstützt wurde CD Projekt RED von Platige Image, die bisher auch schon Intros für Witcher-Spiele erstellt haben. Assets und Modelle, die im Trailer verwendet wurden, stammen direkt aus dem Spiel und sollen einen Vorgeschmack auf das Spielerlebnis bieten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Witcher 4, CD Projekt RED