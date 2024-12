Shadow Labyrinth ist ein Sci-Fi-Abenteuer, inspiriert von Pac-Man und der Secret-Level-Vision

Bandai Namco hat mit Shadow Labyrinth ein neues Sci-Fi-Abenteuer angekündigt – inspiriert von der ikonischen Pac-Man-Reihe. Das Spiel, das 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen wird, verspricht eine frische Neuinterpretation des klassischen Pac-Man-Universums.

Entwickelt wird Shadow Labyrinth von Bandai Namco Studios. Als 2D-Action-Platformer setzt das Spiel auf eine moderne Vision des Pac-Man-Franchises, die bereits in der Prime-Video-Serie Secret Level vorgestellt wurde.

Die Handlung knüpft direkt an die Ereignisse der Serie an: SpielerInnen schlüpfen in die Rolle des neuen Protagonisten, Swordsman No. 8, der auf einem fremden Planeten erwacht, welcher von Krieg und Monstern heimgesucht wird. Dort begegnet er Puck, einer mysteriösen Figur, die ihn zum Überleben in dieser bedrohlichen Welt anleitet. Das zentrale Ziel: Alles zu verschlingen, was in der Dunkelheit lauert, und an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen. Ja, das klingt nach Pac-Man.

Pac-Man-Fans erwartet eine labyrinthartige Welt, die sowohl neue als auch altbekannte Gegner und Rätsel bereithält. Shadow Labyrinth kombiniert dabei klassische Pac-Man-Elemente mit Erkundung, actionreichen Kämpfen und Boss-Begegnungen.

Im Verlauf des Spiels schalten SpielerInnen neue Fähigkeiten frei und erfahren mehr über Pucks geheimnisvolle Rolle und den Grund, warum er Swordsman No. 8 für diese Aufgabe ausgewählt hat. Auch andere Arcade-Klassiker von Bandai Namco dienten demnach als Inspirationsquelle für die düstere, atmosphärische Spielwelt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Shadow Labyrinth, Bandai Namco