Vielleicht die nächste Legende: Das neue Spiel von ICO-Schöpfer Fumito Ueda ist angekündigt

Ja, tatsächlich: Seit mindestens 2018 arbeitet das Studio GenDesign von Fumito Ueda an einem neuen Spiel. Fumito Ueda, das ist der Schöpfer von Spielen wie ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian.

Der verriet schon damals: „Was wir machen, fühlt sich nicht wie ein Indie-Game an. Unser Ziel ist etwas der Größe von ICO, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian“. Wir wissen nicht, ob Ueda damals über das Spiel sprach, das heute bei The Game Awards angekündigt wurde.

Auf jeden Fall dürfte feststehen: Für ein Ueda-Game braucht es ein Budget, das gerne auch mal gestreckt wird. Diesmal springt Epic Games Publishing ein. Der erste Trailer gibt sich rätselhaft, aber sieht irgendwie auch gleich nach Fumito Ueda aus. Der ist Creative Director, wie das Video am Ende ziemlich unleserlich enthüllt. Dort ist auch der vorläufige Titel Project: Robot zu sehen.

Übrigens: Schon vor Jahren zeigte GenDesign auf der offiziellen Webseite einen Neujahrswunsch, welcher je ein Bild zu ICO, Shadow of the Colossus und The Last Guardian zeigt – und ganz rechts ein Bild, welches wohl auf das nächste Spiel von Ueda hindeutete. Es scheint der gleiche Charakter zu sein, den wir auch heute im Video sehen.

Die Chancen stehen relativ gut, dass Ueda-Fans wieder voll auf ihre Kosten kommen. Wann genau, das steht aber noch in den Sternen. Das 2016 veröffentlichte The Last Guardian wurde fünf Jahre vor der Veröffentlichung angekündigt, die Entwicklung begann bereits 2007.

Die Ankündigung:

Bildmaterial: GenDESIGN, Epic Games Publishing