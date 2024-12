Den Balatro-Hype mitnehmen: Das Poker-RPG All in Abyss: Judge the Fake hat einen Termin

Das Poker-Adventure-RPG All in Abyss: Judge the Fake von Publisher Alliance Arts und den Entwicklern Acquire und WSS Playground hat einen konkreten Termin erhalten. Wie die Beteiligten bekanntgaben, wird der Titel am 9. April 2025 erscheinen.

Neben der bereits bekannten PC-Version bei Steam wurden nun auch Umsetzungen für PlayStation 5 und Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel verbindet klassische Texas-Hold’em-Poker-Mechaniken mit einer Mystery-Adventure-Handlung. Kommt vielleicht nicht ungelegen, dass Balatro gerade für einen „Spiel des Jahres“-Award bei The Game Awards nominiert ist!

SpielerInnen übernehmen die Rolle von Asuha Senahara, einer selbsternannten Glücksspiel-Expertin, die sich gegen die „Hexen“ behaupten muss – außergewöhnliche Bossgegner, die nicht nur mit Talent, sondern auch mit unfairen Tricks glänzen.

Asuha macht sich zur Aufgabe, diese Betrügereien aufzudecken und die Hexen mit gezielten „All-In“-Manövern in die Knie zu zwingen. Das Szenario führt in eine düstere Glücksspiel-Metropole, die SpielerInnen sowohl durch Poker-Duelle als auch durch detektivische Ermittlungen erkunden.

Für die kreative Leitung stehen renommierte Talente aus der Spielebranche: Acquire, bekannt für Titel wie Octopath Traveler, übernimmt die Entwicklung. Das Szenario stammt von Shusei Sakagami, der auch an Heaven Burns Red beteiligt war, und das Charakterdesign wurde von SKYn gestaltet. Die Produktion liegt bei WSS Playground, die mit Needy Streamer Overload bereits ein beliebtes Spielerlebnis geschaffen haben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: All in Abyss: Judge the Fake, Acquire, Alliance Arts