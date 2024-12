Sofia in Exchange for Lies dreht sich um einen Kriminalfall und multiple Persönlichkeiten

Das Entwicklerstudio MUTAN, vielleicht bekannt durch Goonya Monster, hat mit Sofia in Exchange for Lies ein interaktives Mystery-Adventure neu angekündigt. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit storynote, die sich für Drehbuch und Produktion verantwortlich zeichnen.

Die Veröffentlichung ist derzeit für Frühling 2025 auf Steam geplant, unter anderem mit englischen Texten. Im Zentrum der Geschichte steht Sofia, ein Mädchen mit multiplen Persönlichkeiten, das des Mordes an einem Präsidentschaftskandidaten verdächtigt wird.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Philip, einem Psychiater, der aus der Ferne mit Sofia interagiert, um die Wahrheit hinter dem Verbrechen zu enthüllen. Dabei nutzen sie Überwachungskameras, um in Sofias Erinnerungen und die Gedanken ihrer Persönlichkeiten einzutauchen. Das Ziel ist es, die Geheimnisse aufzudecken und herauszufinden, warum sie die Tat begangen hat.

Das Gameplay von Sofia in Exchange for Lies dreht sich um Gespräche mit den verschiedenen Persönlichkeiten, die Sofia beherbergt. Diese werden durch Schlüsselwörter und gezielte Fragen geführt, welche die SpielerInnen aus selbst herausarbeiten. Eine besondere Herausforderung soll Sofias unberechenbarer Wechsel zwischen den Persönlichkeiten darstellen, der durch steigende Herzfrequenz ausgelöst wird. Jede Persönlichkeit birgt eigene Geheimnisse, die es zu entschlüsseln gilt.

Für das Charakterdesign zeichnet Hiro Kiyohara verantwortlich, während die japanische Synchronsprecherin Aoi Hinata Sofia ihre Stimme leiht. Die Dialoge der Hauptfigur werden vollständig vertont. Ein Trailer bietet einen Einblick in die atmosphärische Inszenierung des Spiels.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sofia in Exchange for Lies, MUTAN