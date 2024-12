Studio hinter Life is Strange: Double Exposure kündigt weitere Entlassungen an

Zum 6. Dezember kündigte Deck Nine Games – der Entwickler von Life is Strange: Double Exposure – neue Entlassungen an. In einem Jahr, das von zahlreichen Meldungen dieser Art gezeichnet ist, stellen die jüngsten Entlassungen bereits die zweite Welle für das Studio dar.

Erst im Oktober veröffentlichte das Studio „Double Exposure“, das die Geschichte der Protagonistin des Originals fortsetzt. Der Titel wurde mit Spannung erwartet, bei Veröffentlichung aber lediglich mit verhaltener Stimmung von Fans und der Kritik aufgenommen. Sogar Hassbotschaften spielten eine Rolle.

Eine auf dem Twitter-Auftritt von Deck Nine Games und von CEO Mark Lyons geteilte Erklärung bestätigte nun, dass das Studio die Entscheidung getroffen habe, Mitarbeitende zu entlassen. Laut der Erklärung spiegelt diese „schwierige Entscheidung […] die herausfordernden Zeiten wider, mit denen viele Unternehmen unserer Branche derzeit konfrontiert sind“.

In einer Nachricht an die Entwickler selbst sagt das Studio, es sei „entschlossen, Sie bei diesem Übergang auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen“. Deck Nine Games nannte keine Details in Bezug auf die Anzahl der von den Entlassungen betroffenen Mitarbeitenden oder wie sich dies auf zukünftige „Life is Strange“-Spiele auswirken könnte.

Bereits Anfang des Jahres entließ Deck Nine 20 Prozent seiner Mitarbeitenden und verwies schon seinerzeit auf „die sich damals verschlechternden Marktbedingungen der Spielebranche“. Ein Umstand, der sich auch mit der Veröffentlichung des neuen Life is Strange nicht verbessert zu haben scheint.

via GameRant, Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games