One more thing: Intergalactic ist das neue Spiel von Naughty Dog und Neil Druckmann

Das neue Spiel von Naughty Dog beschäftigt die Gaming-Gemeinde seit gefühlt Jahren und es ist fast ein bisschen erstaunlich, dass in dieser Zeit nichts Bedeutsames zum Spiel durchgesickert ist.

Bei The Game Awards bekam Neil Druckmann jetzt die quasi größtmögliche Platzierung: there’s one more thing. Mit einem ersten Trailer durfte man zum Abschluss der Show Intergalactic: The Heretic Prophet ankündigen.

Es handelt sich um das fünfte Franchise von Naughty Dog, an dem man bereits vier Jahre arbeitet, wie Druckmann bei Twitter stolz verkündet. Dazu zitierte er einen Tweet von 2011, in dem er zu The Last of Us gleichartig vorging.

In Intergalactic: The Heretic Prophet übernehmen Spielende die Rolle von Jordan A. Mun, einer gefährlichen Kopfgeldjägerin, die auf dem fernen Planeten Sempiria strandet. Dieser Planet hat seit Jahrhunderten jeglichen Kontakt mit dem Rest des Universums verloren, und niemand, der versucht hat, das Rätsel um Sempiria zu lösen, kehrte je zurück. Jordan muss ihre gesamten Fähigkeiten und ihren Verstand einsetzen, um der erste Mensch zu sein, der seit über 600 Jahren die Umlaufbahn des Planeten verlässt.

Neil Druckmann verspricht mit Intergalactic das bisher ambitionierteste Projekt von Naughty Dog. Das Spiel soll eine emotionale, charaktergetriebene Geschichte mit tiefgreifendem Gameplay vereinen, das über alles hinausgeht, was das Studio bisher entwickelt hat.

Der Soundtrack wird von den preisgekrönten Komponisten Trent Reznor und Atticus Ross gestaltet, die in dieser Zusammensetzung schon die Musik zu The Social Network komponiert haben und dafür 2011 mit dem Oscar ausgezeichnet wurden. Tati Gabrielle verkörpert Jordan A. Mun.

Weitere Details zur Besetzung und Handlung bleiben vorerst unter Verschluss, doch Naughty Dog verspricht, dass Intergalactic: The Heretic Prophet sowohl narrativ als auch spielerisch neue Maßstäbe für das Studio setzen soll. In einem Blogbeitrag verrät Druckmann (nicht viel) mehr.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog