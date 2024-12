Holy shit: Bloomberg-Journalist deutet zwei unglaubliche Dinge für The Game Awards 2024 an

So langsam kribbelt es? Oder? ODER? Falls ihr relativ nüchtern an die The Game Awards 2024 herangeht, darf man das wohl eine grundsolide Einstellung nennen. Falls ihr euch auf die Show freut, ist das aber auch in Ordnung. Der sonst ebenfalls relativ nüchterne Jason Schreier gießt jetzt ordentlich Öl ins Feuer.

Bei Kinda Funny Games machte der Bloomberg-Journalist zunächst mal die Andeutung, dass einige der Spiele, die bei The Game Awards 2024 gezeigt werden, noch recht fern sind. Aber er sagte auch: „Es sind mindestens zwei Dinge dabei, bei der ihr Leute reagieren werden wie: ‚Holy shit, Ich kann nicht glauben, dass das Ding hier ist!‘„, so Schreier.

Jetzt spekulieren Fans natürlich kräftig darüber, welche Spiele das sein könnten. Oft fallen Grand Theft Auto VI und Hollow Knight: Silksong – aber das sind wahrscheinlich eher Spiele, von denen viele bei jeder Gelegenheit hoffen, dass sie gezeigt werden. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Tipps: Final Fantasy XVII, Persona 6, das Bloodborne Remaster und Elder Scrolls VI, um das es schon sehr lange ruhig ist.

Wir werden es vor der Show wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Ruhiger lebt ihr, wenn ihr euch auf die Spiele und Ankündigungen konzentriert, die sicher dabei sein werden. Hier gibt es nämlich schon eine ganze Liste, angefangen von Mafia: The Old Country, über Palworld, bis hin zu Borderlands 4. Mehr erfahrt ihr hier.

