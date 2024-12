Endlich die erste Erweiterung: Mew steht im Zentrum neuer Karten für Pokémon-TCG-Pocket

Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket blickt auf einen beeindruckenden Start zurück. The Pokémon Company hat heute neue Downloadzahlen enthüllt und Pläne für die erste neue Erweiterung vorgestellt.

Seit ihrer Veröffentlichung am 30. Oktober 2024 wurde die App weltweit über 60 Millionen Mal heruntergeladen. Dieser Erfolg gipfelt auch in einer Nominierung als „Best Mobile Game“ bei The Game Awards 2024. Falls ihr einer von 60 Millionen seid und euch nach neuen Karten sehnt, dann gibt es auch gute Nachrichten.

The Pokémon Company hat die kommende Erweiterung Mysteriöse Insel angekündigt, die am 17. Dezember 2024 erscheint. Im Zentrum der Erweiterung steht das Mysteriöse Pokémon Mew, obendrein dürfen sich Fans auf das Entdecken zahlreicher neuer Illustrationen freuen. Unten seht ihr sechs neue Karten und einen Trailer!

Die Erweiterung bietet Fans nicht nur neue Sammelkarten, sondern auch kosmetische Anpassungen wie neue Album-Cover und Hintergründe, die das Thema der Erweiterung natürlich visuell aufgreifen. Auch die CPU- und besonders die Online-Kämpfe werden hoffentlich ein wenig durcheinander gewirbelt. Hier haben sich bestimmte Sets inzwischen doch sehr etabliert.

Festtagsaktion und Tauschen

Zusätzlich kündigte The Pokémon Company eine Festtagsaktion an, die am 24. Dezember 2024 startet. In dieser Aktion können Fans kostenlos spielinterne Geschenke erhalten. Weitere Details dazu sollen bald folgen.

Das gilt auch für die Tauschfunktion. Ab Januar 2025 wolle man „eine Funktion hinzuzufügen, die den Tausch bestimmter Karten ermöglicht“, verriet man schon vor Wochen. Auffällig ist dabei der Wortlaut, der „bestimmte“ Karten anspricht.

Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde in Zusammenarbeit mit Creatures Inc., den Entwicklern des physischen Pokémon-Sammelkartenspiels, und DeNA Co. Ltd., den Machern von Pokémon Masters EX, entwickelt. Die App ist kostenlos und soll die Essenz des Sammelkartenspiels digitalisieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.