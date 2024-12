Schön wie ein Gemälde: Die neue MAGES-Visual-Novel Iwakura Aria erscheint 2025 im Westen

Mit Iwakura Aria bringt pQube Games die aktuelle Visual-Novel von MAGES in den Westen. Der Titel, der bereits im Juni in Japan veröffentlicht wurde, entführt SpielerInnen in das Jahr 1966 und in ein mysteriöses Herrenhaus voller dunkler Geheimnisse.

PQube Games hat die Lokalisierung relativ überraschend beim pQube Asia Showcase 2024 enthüllt. Die Veröffentlichung im Westen soll 2025 für Switch und Steam erfolgen. In besagtem Herrenhaus trifft die junge Protagonistin Ichiko, ein Waisenmädchen, das als Hausmädchen arbeitet, auf die kühle und geheimnisvolle Aria Iwakura, die Tochter der Familie.

Die Geschichte von Iwakura Aria entfaltet sich als fesselndes Drama, das Freundschaft, Liebe und düstere Geheimnisse miteinander verknüpft. Die Entscheidungen der SpielerInnen beeinflussen den Verlauf der Handlung maßgeblich, was zu insgesamt neun verschiedenen Enden führt. Diese bestimmen auch das Leben der Protagonistin 33 Jahre nach den Ereignissen im Herrenhaus.

Neben der packenden Story sticht das Spiel durch seine außergewöhnliche visuelle Gestaltung hervor. Die Präsentation wechselt zwischen Ölgemälden, Bleistiftzeichnungen und Aquarellen, wodurch jede Szene eine besondere künstlerische Note erhält.

Illustrator Hyakunen und Grafikdesigner Fumi Nakada erschaffen so eine Atmosphäre, die sowohl melancholisch als auch faszinierend ist. Die Spannung wird durch das Erkunden des Herrenhauses und das Sammeln von Hinweisen intensiviert. Besondere Elemente wie Ichikos detailliertes Skizzenbuch tragen zusätzlich dazu bei, die düstere Geschichte und die versteckten Geheimnisse der Iwakura-Familie aufzudecken.

Bildmaterial: Iwakura Aria, pQube Games, MAGES