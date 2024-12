OMEGA 6: Das neue Spiel des Tingle-Designers hat endlich einen Termin für den Westen

Das 16-Bit-inspirierte Abenteuer OMEGA 6: The Triangle Stars wird am 28. Februar 2025 für Nintendo Switch und PCs via Steam im Westen erscheinen. Dies gaben die Publisher Clear River Games und City Connection gemeinsam mit den Entwicklern Happymeal und Pleocene bekannt. In Japan erschien das Spiel bereits im Juli 2023.

Das Spiel basiert auf dem Manga OMEGA 6, der vom renommierten ehemaligen Nintendo-Designer Takaya Imamura geschrieben wurde. Imamura, bekannt als der kreative Kopf hinter kultigen Reihen wie F-Zero und Star Fox, bringt seine künstlerische Handschrift in das Retro-Adventure ein.

Zu seinen Schöpfungen zählen ikonische Figuren wie Fox McCloud und Falco Lombardi aus der Star-Fox-Reihe sowie Tingle aus der Zelda-Serie. Nach über 30 Jahren bei Nintendo widmete er sich neuen Projekten, darunter OMEGA 6, das sowohl als Manga als auch als eigenständiges Videospiel existiert.

Die Geschichte von OMEGA 6: Eine Reise durch den Kosmos

Im Spiel übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über Thunder und Kyra, zwei Humanoide, die vom Wissenschaftler Dr. Victor Franklin geschaffen wurden. Ihre Mission: einen neuen Heimatplaneten für die Menschheit finden. Dies wird notwendig, da die Erde in einer fernen Zukunft von Aliens überrannt wurde, die durch ein Wurmloch in den Orbit gelangten. Auf ihrer Reise mit dem Raumschiff Omega 6 führt das Duo Schatzjagden durch, um einen „planetarischen Kredit“ zu tilgen, und erkundet dabei drei einzigartige Planeten: das multikulturelle Impostar, das feurige Igni und das frostige Froslara.

Das Gameplay kombiniert klassische Text-Adventure-Elemente mit rundenbasierten Kämpfen, die durch ein Kartensystem gesteuert werden. SpielerInnen können Entscheidungen treffen, Nebenmissionen erledigen und eine Vielzahl von Aliens treffen. Spielerische Vielfalt soll durch zusätzliche Aktivitäten wie das Sammeln magischer Früchte auf dem Raumschiff gewährleistet werden, die strategische Vorteile in Kämpfen bieten können.

Imamuras Rückkehr mit kreativer Vision

Takaya Imamura ist nicht nur der Schöpfer des zugrundeliegenden Mangas, sondern übernahm auch die künstlerische Leitung des Spiels. Während die Geschichte von OMEGA 6: The Triangle Stars unabhängig vom Manga verläuft, bleiben die Protagonisten Thunder und Kyra zentrale Figuren.

Der Titel wird mit englischer, japanischer und vereinfachter chinesischer Sprachunterstützung veröffentlicht. Ein neuer Trailer bietet weitere Einblicke in die Abenteuer von Thunder und Kyra im Universum von OMEGA 6.

Bildmaterial: OMEGA 6, Happymeal, Takaya Imamura, Clear River Games; Tingle: Nintendo, Zelda-Wiki