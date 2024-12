Gal Guardians: Servants of the Dark will im März das Koop-Konzept des Vorgängers erweitern

Inti Creates hat den konkreten Termin zu Gal Guardians: Servants of the Dark bekannt gegeben. Die Fortsetzung der „Gal Guardians“-Reihe wird am 27. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC via Steam erscheinen.

Das Spiel erweitert das Koop-Konzept des Vorgängers Gal Guardians: Demon Purge und führt die Serie in Richtung eines „vollwertigen Metroidvania“. Zum Launch wird lokaler Koop verfügbar sein, während Online-Koop in einem späteren Update nachgereicht wird.

In Servants of the Dark erkunden SpielerInnen eine weitläufige, zusammenhängende Karte, auf der sie neue Waffen, Fähigkeiten und Gegenstände finden können. Mit neuen Mechaniken, erweiterten Erkundungsmöglichkeiten und einer fesselnden Story möchte der Titel die Fans des Vorgängers begeistern und neue Spieler gewinnen.

Die Entwickler versprechen eine packende Geschichte, in der die neuen Protagonistinnen Kirika und Masha versuchen, ihren Dämonenlord wiederzubeleben. Im Einzelspielermodus wechseln SpielerInnen zwischen den beiden Figuren, während im Koop-Modus gemeinsam gekämpft wird.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Gal Guardians: Servants of the Dark, Inti Creates