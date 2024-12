Him, the Smile & bloom verfolgt einen ungewöhnlichen Genre-Ansatz im Februar im Westen

Im Rahmen des pQube Asia Showcase 2024 konkretisierten pQube und Entwickler MintLip zuletzt auch den Veröffentlichungszeitraum zu Him, the Smile & bloom. Die Otome-Visual-Novel soll im Februar 2025 für Steam und Nintendo Switch im Westen erscheinen. Für Nintendo Switch ist eine physische Veröffentlichung geplant. Seit August ist die Visual-Novel in Japan erhältlich.

Der Titel beleuchtet Liebe und Beziehungen aus einer reifen Perspektive und erzählt von den Leben und Emotionen von vier Paaren, die durch einen kleinen Blumenladen miteinander verbunden sind.

In Him, the Smile & bloom stehen Romantik und die Herausforderungen des modernen Alltags im Fokus. Otome-Fans begleiten vier verschiedene Paare auf ihren Wegen, wobei die Geschichten sowohl herzerwärmende als auch herzzerreißende Momente bieten und authentisch die Höhen und Tiefen von Beziehungen widerspiegeln.

Das Spiel hebt sich von klassischen Otome-Titeln ab, indem es nicht auf eine Hauptfigur mit mehreren potenziellen Partnern setzt. Stattdessen stehen vier feste Paare und ihre individuellen Beziehungen im Mittelpunkt. Die männlichen Hauptcharaktere – Wataru, Ginnosuke, Hokuto und Tenya – repräsentieren ein breites Spektrum an Persönlichkeiten und Liebesgeschichten, die von unschuldiger Jugendliebe bis zu leidenschaftlicher Romantik reichen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Him, the Smile & bloom, PQube Games, Edia, MintLip