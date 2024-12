SYNDUALITY: Echo of Ada von Bandai Namco ist jetzt im Open-Network-Test spielbar

Ab sofort befindet sich SYNDUALITY: Echo of Ada von Bandai Namco in einem Open-Network-Test. Interessierte können den Titel bis zum 20. Dezember um 2 Uhr nachts auf PS5, Xbox Series und PCs ausprobieren, Vorbesteller dürfen gar bis zum 22. Dezember um 7 Uhr deutscher Zeit ran.

Ein neuer Trailer bietet zusätzlich einen Einblick in das Gameplay, die Features und die Mechaniken und erleichtert den Einstieg ins Spiel. Noch mehr Unterstützung bietet ein Guide zum Spiel, den Bandai Namco hier vorbereitet hat.

„In SYNDUALITY: Echo of Ada schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Drifters an Bord seines CRADLECOFFIN, mit der Mission, die seltenen AO-Kristalle zu bergen. Dabei werden sie von einem Magus, einem KI-Begleiter, unterstützt, der wertvolle Hinweise gibt und sie vor Gefahren in der Welt von Amasia warnt“, erklärt Bandai Namco. SYNDUALITY: Echo of Ada erscheint am 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio