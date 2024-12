Shadow of the Road rückt im neuen Trailer die mysteriösen Yôkai in den Mittelpunkt

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games haben in einem weiteren neuen Trailer zu ihrem taktischen RPG Shadow of the Road die mysteriösen Yôkai in den Mittelpunkt gerückt.

Diese geisterhaften Wesen, inspiriert von der japanischen Folklore, spielen eine zentrale Rolle in der Erzählung und dem Gameplay des Spiels. Ob als Verbündete oder Gegner – ihr Verhalten bleibt unberechenbar und ihre Entscheidungen prägen die Geschichte auf unerwartete Weise. Während einige Yôkai als Beschützer agieren und enge Bande zu den Helden knüpfen, stellen andere SpielerInnen vor gewaltige Herausforderungen in strategischen Kämpfen.

Shadow of the Road entführt SpielerInnen in eine alternative Version des Japan des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt in die Zeit nach dem Boshin-Krieg von 1868. Die Welt verbindet Steampunk-Elemente mit traditionellen japanischen Schauplätzen und Mythologie, wodurch ein spannender Kontrast zwischen Tradition und Moderne entsteht.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Abenteurern, darunter die Rônin Satoru und Akira. Ihre Mission ist es, einen Jungen mit gefährlichen Kräften zu beschützen, während der Konflikt zwischen Shogunat und Kaiser seinen Höhepunkt erreicht. Seht den neuen Trailer unten!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shadow of the Road, Owlcat, Another Angle Games