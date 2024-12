Nach mehreren Verschiebungen geht Hyper Light Breaker endlich in den Early-Access

Das Open-World-Koop-Roguelite Hyper Light Breaker startet am 14. Januar 2025 endlich in den Early-Access auf Steam. Dies gab Entwickler Heart Machine (Solar Ash) im Rahmen des „Day of the Devs: The Game Awards Edition“-Showcase bekannt. Der Preis für den frühen Zugang wurde auf geschmeidige 28,99 Euro festgelegt.

Ursprünglich war der Early-Access für Anfang 2023 geplant, musste jedoch mehrmals verschoben werden. „Wir alle bei Heart Machine können unserer Community, Freunden und Kollegen nicht genug für die langjährige Unterstützung danken, während wir an unserem bisher ehrgeizigsten Projekt gearbeitet haben“, sagt Alx Preston, Gründer und Creative Director von Heart Machine.

Der Titel spielt im Universum von Hyper Light Drifter, allerdings präsentiert sich das neue Abenteuer erstmals vollständig in 3D und setzt auf eine Mischung aus schnellen Hack-&-Slash-Kämpfen, Fernwaffen und Gadgets.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines sogenannten „Breakers“, die eine mysteriöse Region namens Überwuchs erkunden. Prozedural generierte, offene Welten sorgen dafür, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht. Dabei stehen sowohl Solo-Gameplay als auch der Koop-Modus zur Verfügung.

Eine Welt voller Mysterien und Gefahren

Die Handlung spielt einige Dekaden vor den Ereignissen von Hyper Light Drifter. Ausgehend von einer Siedlung, die SpielerInnen zu Beginn ihrer Reise aufbauen, decken sie die Geheimnisse des Überwuchs auf, begegnen Überresten einer vergessenen Zivilisation und kämpfen gegen die „Kronen“ und den König des Abgrunds. Der neue Trailer gibt neue Einblicke in die gefährliche, sich ständig verändernde Welt mit gigantischen Biomen und labyrinthartigen Strukturen.

Zur Fortbewegung stehen den Breakern vielseitige Werkzeuge wie ein Hoverboard und ein Gleiter zur Verfügung. Diese ergänzen die dynamischen Bewegungsmöglichkeiten wie Wall-Dashing, um die weitläufigen Areale zu durchqueren. Hier findet ihr die Steam-Seite zu Hyper Light Breaker!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Hyper Light Breaker, Gearbox Publishing, Heart Machine