Radikal überarbeitet: The Talos Principle erlebt Neuauflage mit brandneuen Inhalten

Ab welchem Alter sind Neuauflagen doch gleich erlaubt? The Talos Principle ist jedenfalls schon 10 Jahre alt. 2014 erschien das Puzzle-Abenteuer, so lange ist das schon wieder her. Ein Alter, in dem man über eine Neuauflage zumindest nachdenken darf.

Croteam macht Nägel mit Köpfen. Das philosophische Rätselspiel kehrt zurück – in einer umfassend überarbeiteten Version, die den Klassiker für ein neues Zeitalter aktualisiert. „Radikal überarbeitet“ nenn die Macher das sogar. Klingt doch lohnenswert.

Veröffentlicht erneut von Devolver Digital, verspricht The Talos Principle: Reawakened eine moderne Neuauflage mit verbesserter Grafik, zusätzlichen Inhalten und neuen Features zu sein. Die Veröffentlichung ist für 2025 auf PCs, PlayStation 5 und Xbox Series geplant. Vielleicht gibt’s dann wie beim Original die Nintendo-Version nachgereicht … für eine noch unbekannte Konsole. Aber das ist nur Spekulation.

Das Spiel, das ursprünglich für seine zum Nachdenken anregenden Rätsel und tiefgründige philosophische Erzählweise gelobt wurde, wurde mit der Unreal Engine 5 neu aufgebaut. Die überarbeitete Beleuchtung, hochdetaillierten Texturen und atmosphärischen Umgebungen sollen die Welt der Simulation so lebendig wie nie zuvor machen. Auch die Zugänglichkeit wurde verbessert: Ein neues Hinweissystem und die Möglichkeit, Rätsel zurückzuspulen, sorgen dafür, dass auch Neueinsteiger leichter eintauchen können.

Neben einer optischen und technischen Überarbeitung enthält The Talos Principle: Reawakened auch die Erweiterung Road to Gehenna sowie das brandneue Kapitel In the Beginning. Dieses Kapitel wirft einen genaueren Blick auf die Ursprünge der Simulation und erweitert die Geschichte des Originals. Darüber hinaus wird ein neuer Rätsel-Editor im Spiel enthalten sein, der der Community die Möglichkeit gibt, eigene Welten und Herausforderungen zu gestalten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: The Talos Principle: Reawakened, Croteam, Devolver Digital