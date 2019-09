Das war… Kalenderwoche 35/2019

Einiges zu besprechen gab es in den letzten Tagen zu Final Fantasy VIII Remastered, ein Blick lohnt sich auch auf das September-Line-up von PlayStation Plus sowie Star Ocean: First Departure R. Neben den beiden neuen Reviews findet ihr zum Schluss auch noch viele Eindrücke von der Gamescom 2019, die Neuerscheinungen im September und die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Kurz vor der Veröffentlichung von Final Fantasy VIII Remastered (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es neue Gesamtverkaufszahlen zum Klassiker, welche sich bis dato weltweit auf 9,6 Millionen Einheiten belaufen. Die HD-Neuauflage wird zudem rein digital veröffentlicht. Ebenfalls zu reden gab das neue Charaktermodell von Siren.

Abonnenten von PlayStation Plus erhalten im September die beiden Spiele Batman: Arkham Knight und Darksiders III, welche ab Dienstag zur Verfügung stehen. Einige neue Details und Bilder erreichten uns zur Neuauflage Star Ocean: First Departure R (PS4, Switch), welche Square Enix im Hinblick auf die Tokyo Game Show 2019 veröffentlichte. Offenbar wird es auf der Messe einen Auftritt des Projekts geben.

Auch einige Neuankündigungen sorgten für Aufmerksamkeit. Sega stellte mit Yakuza: Like a Dragon (PS4) den nächsten Serienableger richtig vor, dies überraschenderweise mit einem rundenbasierten Kampfsystem. Nach einem Teaser kündigte Koei Tecmo die Erweiterung Warriors Orochi 4 Ultimate (PS4, Switch, Xbox One, PC) an, welche bei uns im nächsten Februar erscheinen soll. Ebenfalls in den Westen schaffen wird es Sword Art Online: Alicization Rising Steel (Mobil).

Retro-Freunde durften sich über die jeweiligen Enthüllungen von Mega Man Zero / ZX Legacy Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) freuen. Erneut zur Schaufel greifen können werden Spieler mit Shovel Knight Dig (PS4), während ihr euch ebenfalls den Eröffnungsfilm zu Mary Skelter 2 (Switch) anschauen könnt. Mittlerweile erhältlich und je mit einem Launchtrailer beworben wurden Astral Chain (Switch) (Link), Root Letter: Last Answer (PS4, Switch, PC) (Link), Blair Witch (Xbox One, PC) (Link) und One Punch Man: Road to Hero (Mobil) (Link).

Es folgen nun noch alle weiteren Videos der Woche! So könnt ihr euch beispielsweise zwei neue Trailer zu Persona 5 Royal (PS4) anschauen. Viel neues Gameplay-Material wurde zum mit Spannung erwarteten Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC) veröffentlicht. Ende nächster Woche erscheint die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One), dabei sein werden ebenfalls die Unruhestifter Brachydios und Zinogre. Am 25. September startet Mario Kart Tour (Mobil) und zu Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout (PS4, Switch, PC) wurden ebenfalls neue Details und viel Videomaterial veröffentlicht. Auf das nächste Jahr verschoben werden musste leider Arc of Alchemist (PS4).

Aus Daemon X Machina (Switch) wurde der generelle Spielablauf erklärt, zudem gibt es den animierten Prolog nun auch mit deutschen Untertiteln. Neue Trailer ansehen könnt ihr euch ebenso zu Super Monkey Ball: Banana Blitz HD (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) sowie Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) (Link). Den dritten Teil der Charaktervorstellungen gibt es zu Utawarerumono: ZAN (PS4), der westliche Termin von Dusk Diver (PS4, Switch, PC) steht und ein kurzes Gameplay-Video wurde zu Gun Gun Pixies (Switch, PC) veröffentlicht.

Nächste Woche startet die Beta-Phase zu Mega Man X DiVE (Mobil) und das Taktik-RPG Warsaw (PC) wird voraussichtlich am 2. Oktober veröffentlicht. Auch der Termin für River City Melee Mach!! (PS4, Switch, PC) steht mittlerweile. In einem Trailer zeigte sich die Switch-Version von Samurai Shodown, in wenigen Tagen wird If My Heart Had Wings in Japan auch noch für Switch veröffentlicht und REZ PLZ erhält Konsolenportierungen für Xbox One und Nintendo Switch. Für Sammler könnten die physischen Versionen von La-Mulana 1 & 2 (PS4, Switch, Xbox One) etwas sein.

Damit kommen wir zu den aktuellen beiden Reviews von JPGAMES. Vor allem das actionreiche Kampfsystem konnte uns aus Astral Chain (Switch) (zum Testbericht) überzeugen. Die erweiterte Version Catherine: Full Body (PS4) (zum Testbericht) ist ebenfalls gelungen, auch Besitzer des Originalspiels können sich einen Kauf überlegen.

Damit kommen wir zur Gamescom-Berichterstattung. Zu Oninaki (PS4, Switch, PC) konnten wir ein Interview mit dem Game Director Atsushi Hashimoto und Creative Producer Takashi Tokita führen. Auch mehrere Spiele haben wir uns angesehen.

Anfang Monat findet ihr bei uns jeweils die aktuellen Neuerscheinungen. Die neue September-Ausgabe hat dabei so einiges zu bieten. Worauf freut ihr euch am meisten?

