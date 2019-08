Neuer Trailer zu Super Monkey Ball: Banana Blitz HD veröffentlicht

Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, Sega

SEGA versorgt euch mit Hilfe eines neuen Trailers mit frischen Bananen. Doch dreht es sich in diesem Video weniger um die Bananen, sondern vielmehr um einen Affen in einem Ball, der diese einsammelt.

Wer mehr über diesen Affen erfahren möchte, schaut sich folgenden Trailer an und holt sich am 29. Oktober Super Monkey Ball: Banana Blitz HD für Nintendo Switch, PlayStation 4 oder Xbox One. Noch ohne Datum wird eine Steam-Version auf der offiziellen Homepage erwähnt.

Das Original erschien 2006 auf Nintendo Wii. Die HD-Fassung bietet einige neue Features, darunter einen neuen Minigame-Modus namens „Decathlon“, in dem Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen müssen. Online-Leaderboards warten auf den weltweiten Vergleich zwischen den Fans.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erneuert diesen Klassiker mit aktualisierter Grafik (480p> 1080p bei 60fps) und optimierter Steuerung für jede Plattform. Die Bewegungssteuerung des ursprünglichen Monkey Ball: Banana Blitz wurde zugunsten der verschärften analogen Steuerung entfernt, sodass es ein Kinderspiel ist, in die 100 Levels des Spiels zu springen und loszulegen.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erscheint im Handel. Ihr könnt es euch bereits vorbestellen*.

Der neue Trailer

via Gematsu