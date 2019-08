Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King angekündigt

Bildmaterial: Disney Classic Games, Disney Games, Nighthawk Interactive und Digital Eclipse

Nachdem die Sache bereits internetbekannt war, haben Disney Games, Nighthawk Interactive und Entwickler Digital Eclipse es auch offiziell gemacht. Man kündigte die Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs an.

Die Sammlung wird am 29. Oktober erscheinen und es gibt sogar eine Handelsversion. Disney Classic Games enthält Aladdin und The Lion King (Versionen für Sega Genesis, Game Boy und Super Game Boy) sowie The Lion King (SNES). Außerdem ist ein „Final Cut“ zu Aladdin enthalten und eine Handelsdemo, die seit 1993 nicht mehr zugänglich war.

Einige Extras

Die Portierungen bieten hochskalierte Grafik und einige typische moderne Anpassungen wie eine neue Speicherfunktion, einen „Rewind“-Button um 15 Sekunden zurückzuspringen, eine Levelauswahl, die Möglichkeit auf Unverwundbarkeit oder unendlich Leben und einen „Interactive Game Viewer“. Letzterer ermöglich es, komplett Spieldurchläufe anzusehen und bei Lust und Laune mittendrin einzusteigen und selbst weiterzuspielen. In einem interaktiven Museum erwartet euch außerdem viel Behind-the-Scenes-Material. Es gibt Interviews, einen Music-Player und eine Galerie.

via Gematsu