Mary Skelter 2: Das Eröffnungsvideo zum Dungeon-RPG

Nach der Verkündung des europäischen Veröffentlichungstermins hat Idea Factory International nun das Eröffnungsvideo zu Mary Skelter 2 präsentiert. Außerdem erweiterte man die offizielle Website um Hintergründe zum Kampfsystem und zahlreiche dazugehörige Screenshots.

Das Dungeon-RPG erscheint am 23. Oktober in Europa für Nintendo Switch und wird 39,99 Euro kosten. In der ersten Woche nach der Veröffentlichung gibt es 20% Rabatt. Das Spiel wird ausschließlich digital erscheinen und das Paket beinhaltet auch den ersten Teil der Serie, Mary Skelter: Nightmares. Am Erstling wurden einige Balance- und Optimierungsarbeiten vorgenommen für die Neuveröffentlichung. Über die konkreten Änderungen könnt ihr euch hier informieren.

Mary Skelter 2 erschien im Juni 2018 in Japan bereits für PlayStation 4. Die PS4-Version ist nie im Westen erschienen und auch nach wie vor nicht angekündigt. Die neue Version für Nintendo Switch erscheint in Japan am 22. August und unterstützt die Steuerung über den Touchscreen sowie die HD-Rumble-Funktion der Plattform.

Mary Skelter 2 – Opening Movie

