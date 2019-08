Sega überrascht mit Yakuza 7 und RPG-Kampfsystem

Bildmaterial: Yakuza 7, Sega / Yakuza Studio

Sega veröffentlichte heute, im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz im UDX Theater in Akihabara, die ersten umfangreicheren Details zu Yakuza 7.

Yakuza 7: Hikari to Yami no Yukue, etwa: Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness, bringt nicht nur den neuen Protagonisten Ichiban Kasuga mit sich, sondern mit Yokohama auch einen neuen Schauplatz. Besonders überraschen konnte Sega aber mit einem kommandobasierten Live-RPG-Kampfsystem. Ein Novum für die Serie.

Ichiban Kasuga, Yakuza und Angehöriger des Tojo Clans dritter Generation, findet sich nach 18 Jahren Gefängnis in einer unerwarteten Situation wieder. Nachdem er, aus Hingebung für Familie und Boss, die Schuld für Verbrechen, welche er nicht beging, auf sich nahm steht er nach seiner Freilassung allein da und alte Bekannte trachten ihm nach dem Leben. Das Schicksal führt ihn nach Yokohama und entfaltet dort seine Geschichte.

Der Hauptcharakter Ichiban Kasuga

Ohne seine biologischen Eltern zu kennen, traf er mit 15 Jahren auf Masumi Arakawa und wuchs unter dessen Einfluss auf. Als junges Mitglied der Arakawa-Familie, eine Familie dritter Generation des Tojo Clans, ist er extrem loyal. Vor allem gegenüber Arakawa, welcher für ihn eine Art Vaterrolle einnimmt. Er wurde im Shangri-La Soapland in Kamurocho geboren, was ihm unter den älteren Familienmitgliedern den Spitznamen „Soap Ichiban“ einbrachte.

Aus Loyalität übernimmt er, auf Masumi Arakawas Bitte, die Verantwortung über ein Verbrechen, welches von einem anderen Clan-Mitglied begangen wurde. Nach 18 Jahren Strafanstalt findet er sich in einer Situation wieder, welche er sich nicht erklären kann und sucht daraufhin Masumi Arakawa auf, nur um mit einer weiteren Überraschung konfrontiert zu werden.

Gesprochen wird Kasuga von Kazuhiro Nakaya.

Der Cast

Mit der neuen Geschichte rund um Ichiban Kasuga kommen natürlich auch weitere Charaktere. Die ersten davon wurden nun, während der Pressekonferenz, vorgestellt.

Masumi Arakawa (gesprochen von Kiichi Nakai)

Der Anführer des Arakawa Clans wurde in eine bekannte Theatergruppe geboren und wuchs auch in dieser auf. Der Mord an seinem Vater legte den Grundstein für sein zukünftiges Leben als Yakuza. Im Tojo Clan war er vor allem für seine herausragenden Martial Arts bekannt. Demzufolge wurde die Arakawa-Familie als Familie dritter Generation des Tojo-Clans etabliert. Letzterer ist außerdem die größte Yakuza-Organisation Kantos.

Jo Sawashiro (gesprochen von Shinichi Tsutsumi)

Die pflichtbewusste rechte Hand Arakawas steht in keinem guten Verhältnis mit dem Protagonisten. Mit seinem Sinn für das liebe Geld und die Wichtigkeit, welche er diesem zuschreibt, geht er zu gern auf Konfrontation mit Kasuga, welcher sich nicht sehr gut aufs Geldverdienen versteht. In Bezug auf Zuckerbrot und Peitsche übernimmt er im Clan definitiv die Rolle letzterer.

Namba (gesprochen von Ken Yasuda)

Der ehemalige Krankenpfleger lebt, unter Armut, in Isezaki Ijincho. Die Pflege-Lizenz wurde ihm entzogen, als man ihn dabei erwischte wie er Medikamente des Krankenhauses auf dem Schwarzmarkt verkaufte.

Im Verlauf der Geschichte von Yakuza 7 ist er Kasuga eine große Hilfe und arbeitet später auch mit ihm zusammen.

Das neue Kampfsystem

Der neuste Teil der Yakuza-Reihe kommt mit einem aufgefrischten Gameplay. Das Kampfsystem verbindet altbekannte Aktionen der Serie mit einem RPG-typischen Kommandosystem. So können Techniken zusammen mit verschiedenen Effekten ausgewählt und eingesetzt werden. Das neue System soll somit eindringlicher und dynamischer werden.

Tatsächlich sieht man das Kampfsystem aber nicht zum ersten Mal in Verbindung mit Yakuza. Sega teilte bereits im Frühjahr, anlässlich des 1. Aprils ein Video, in welchem man Kasuga mit dem entsprechenden Kampfsystem zeigte. Neben Yakuza Online war das der erste weitere Blick, den man auf den neuen Hauptcharakter erhielt.

Yakuza 7 erscheint Anfang nächsten Jahres in Japan

In Japan wird der neuste Ableger der Reihe am 16. Januar 2020 veröffentlicht. Zwar gibt es noch keine genauen Daten für den westlichen Release, allerdings ist auch dieser für nächstes Jahr vorgesehen. Sega kündigte außerdem an, dass das Spiel im Westen unter dem Namen „Yakuza: Like a Dragon“ erscheinen wird. Auf der Tokyo Games Show wird der Titel außerdem anspielbar sein.

Wer den ersten Trailer mit englischen Untertiteln sehen will, geht hier lang.

via Gematsu