Dusk Diver erscheint auch im Oktober im Westen

Bildmaterial: Dusk Diver, JFi Games, Justdan International, PQube / JERA Game Studio

Dass Dusk Diver am 24. Oktober in Japan erscheint, wissen wir bereits seit einigen Wochen. Nun gab der britische Publisher PQube ebenfalls die Erscheinungsdaten für den westlichen Markt bekannt.

In Europa erscheint der Titel am 25. Oktober für Switch und PlayStation 4, während die Nordamerikaner noch bis zum 29. Oktober warten müssen. Die PC-Version erscheint via Steam am 24. Oktober.

Physische Day One Edition

Ihr werdet die Möglichkeit bekommen, Dusk Diver entweder digital im Nintendo eShop oder PlayStation Store käuflich zu erwerben. Des Weiteren gibt es eine physische Fassung als Day One Edition. Diese enthält ein hochwertiges Artbook mit Illustrationen, Konzeptzeichnungen und Charakterprofilen sowie sieben Anstecknadeln. Darüber hinaus wird das Boxart ein exklusives Motiv bekommen.

Merkwürdiger Vorfall in Ximending

Die Geschichte erzählt euch von Yang Yumo, einem gewöhnlichen Mädchen, das die High School besucht. Eines Tages wird sie mit ihren Freunden in Taipeis Stadtteil Ximending beim Einkaufen von einem merkwürdigen Vorfall überrascht. Ximending ist eine der trendigsten Gegenden Taiwans und ein beliebter Ort für Sightseeing. Das Videospiel bildet die charakteristischen Straßen von Ximending mit einem Anime-Stil ab, um eine vertraute, jedoch etwas geheimnisvolle Welt zu erschaffen.

Der Grund, wieso das Entwicklerteam die Stadt als Spielumgebung gewählt hat, liegt nicht nur darin, das Ximending ein beliebter Ort für Touristen ist. Einst stand an diesem Ort das alte Schloss von Taipei und es werden immer noch verschiedene Geschichten seit über einem Jahrhundert gepflegt. In dieser Stadt treffen sich die Tradition, Moderne, Kultur und Mode. Um das geschäftige Ximending möglichst originalgetreu im Videospiel wiederzugeben, hat das Team viele Male die Stadt durchquert und sein Bestes gegeben, um die Atmosphäre zu erfassen.

via Gematsu