Monster Hunter World: Iceborne stellt Brachydios im Video vor

Was für ein Rollenspiel die Charakter-Trailer sind, sind für Monster Hunter die Monster-Trailer. Nach Naragacuga, Tigrex, Glavenus und Barioth zeigt sich heute Brachydios aus der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne von seiner wilden Seite. Der flinke, blaue Kampfwyvern kommt explosiv daher und versucht unvorsichtige Jäger mit seinem Schleim zu verlangsamen.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One. Eine Version für PCs folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Die Steelbook-Edition könnt ihr euch derzeit übrigens wieder bei Amazon sichern*. In wenigen Tagen startet die nächste Beta-Phase.

Brachydios-Trailer

