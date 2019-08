Capcom kündigt Mega Man Zero / ZX Legacy Collection an

Bildmaterial: Mega Man Zero / ZX Legacy Collection, Capcom

Capcom hat heute die Veröffentlichung der Mega Man Zero / ZX Legacy Collection als digitaler Download für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs für den 21. Januar 2020 angekündigt.

„Z-Saber bereit machen und zum Megamerge vorbereiten“, ruft Capcom die Mega-Man-Fans in der Ankündigung auf. Alte und neue Helden aus dem Mega-Man-Universum schließen sich in dieser Collection zusammenm, die alle vier Mega-Man-Zero-Spiele, Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent enthält.

Die Mega Man Zero/ZX Legacy Collection bringt die herausfordernden Bosskämpfe der Zero- und ZX-Serien, schnelles Plattform-Gameplay und präzise Kämpfe erstmals von den Handheld-Displays der Originalversionen auf große Bildschirme. Spielenostalgiker können die originale Sprite-Art auswählen oder HD-Filter aktivieren. Wer erstmals in die Titel der Zero- und ZX-Serien reinspielt, kann den optionalen Casual Scenario-Modus aktivieren, um den Schwierigkeitsgrad eines jeden Spiels abzusenken. Mit dem Save-Assist-System lassen sich mitten in einer Mission Speicherpunkte erstellen.

Für Fans gibt es außerdem etwa 600 Produktions-Artworks in umfangreichen Galerien, ebenso wie einen Musikplayer mit Originalkompositionen und neuen Arragements. Serienfans sollen sich auch am Z-Chaser-Challenge-Mode ausprobieren können, zu dem es in Kürze nähere Details geben soll.

Die Collection wird zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.

via PR