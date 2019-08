Warriors Orochi 4 Ultimate soll im Februar 2020 in Europa und Nordamerika erscheinen

Bildmaterial: Warriors Orochi 4 Ultimate, Koei Tecmo / Omega Force

Nach der Ankündigung in Japan gab Koei Tecmo nun auch bekannt, dass Warriors Orochi 4 Ultimate im Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs in Europa und Nordamerika erscheinen soll. Das Spiel soll sowohl physisch, als auch digital erhältlich sein.

Neben der Standard-Version soll es auch ein günstigeres “Ultimate Upgrade Pack” für alle Besitzer des ursprünglichen Spiels geben, um damit die Originalversion auf den Stand der neuen Ultimate-Version zu bringen und alle neuen Features der Ultimate-Version ebenfalls nutzen zu können.

Die Ultimate Edition bietet viele neue Features

Die neue Ultimate-Edition von Warriors Orochi 4 soll neben neuen Charakteren, einer neuen Storyline inklusive neuer Unterszenarien, auch den neuen „Infinity-Modus“ und das neue Promotion-System bieten. Diese sollen den Spielern nun die Möglichkeit bieten, ihre Charaktere auszubauen und anzupassen.

Außerdem gibt es noch das neuen Ultimate-Musou-Exhilaration-Feature. Teile der Benutzeroberfläche wurden ebenso angepasst wie die Steuerungsoptionen, um neuen Spielern den Einstieg leichter zu machen. Warriors Orochi 4 bot bereits in der Ur-Version über 170 spielbare Charaktere aus den Dynasty-Warriors- und Samurai-Warriors-Universen.

Warriors Orochi 4 Ultimate soll im Februar 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs in Europa und Nordamerika erscheinen. In Japan soll das Spiel bereits im Dezember 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Die Version für PCs soll dann im Februar 2020 folgen.

Warriors Orochi 4 Ultimate Teaser-Trailer:

via Gematsu