Mario Kart Tour startet am 25. September die Motoren

Bildmaterial: Mario Kart Tour, Nintendo

Nintendo hat bekanntgegeben, dass Mario Kart Tour am 25. September auf iOS- und Android-Geräten durchstartet. Im App Store und bei Google Play könnt ihr euch ab sofort vorregistrieren. Drei Videos geben euch zudem Einblicke ins Kart-Debüt von Mario auf Smartphones.

In diesem brandneuen Mario-Kart-Spiel liefern sich Mario und Co. heiße Rennen auf Strecken, die von echten Städten auf der ganzen Welt inspiriert wurden, sowie auf klassischen Mario-Kart-Strecken! Sie werden in Tour-Saisons vorgestellt, die jeweils zwei Wochen andauern. Dabei strotzen jedoch nicht nur die Strecken vor Lokalkolorit, sondern auch spezielle Versionen einiger deiner liebsten Mario-Charaktere!